Il territorio e i campi sportivi. Nuovi spogliatoi a Santo Pietro: "Un valore aggiunto per tutti"

Con fondi del comune e 300 mila euro di finanziamento regionale, Capannoli ha i nuovi spogliatoi al campo sportivo. Al taglio del nastro, insieme alla sindaca Arianna Cecchini, c’era l’assessore regionale Alessandra Nardini. Ma soprattutto c’è stata una numerosa partecipazione alla cerimonia allietata dalla banda. "Mi auguro – ha detto Nardini – che la partecipazione straordinaria, impreziosita dalla nostra immancabile banda, abbia messo definitivamente a tacere le solite polemiche strumentali di qualcuno, perché sì, anche una squadra di amatori come la Nuova Belvedere merita di avere uno spazio consono per poter fare attività sportiva. E ora, questi spogliatoi sono a servizio non solo di questa squadra ma anche di tutta la nostra comunità e, mi auguro, anche di tante altri ragazzi e ragazze".

"E poi – aggiunge Nardini – è stata una grande emozione la scelta di intitolare gli spogliatoi ad Alberto Salonicchi, che è stato ingiustamente strappato alla vita troppo presto, ma resta nei cuori di tutte le persone che lo hanno conosciuto. Che bella poi la maglia del Pisa, con il suo numero 7 e il suo nome, che un grande sportivo, santopietrino doc, come Maurizio Pugliesi, ha voluto donare alla famiglia per festeggiare la straordinaria promozione in serie A".

La sindaca Arianna Cecchini: "Questo è il traguardo per la riqualificazione di tutta l’area, oltre alla realizzazione dei nuovi spogliatoi, che permetteranno un maggior utilizzo dell’impianto". L’inaugurazione era un evento atteso dalla comunità e soprattutto dal mondo calcistico santopietrino; lì gioca appunto la Nuova Belvedere a cui tanti anni fa ha dato il proprio importante contributo Gino Salvadori, a cui è dedicato il campo sportivo.