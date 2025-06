Basket, Eugenio Giani taglia il nastro per la riqualificazione della palestra di Ghezzano

Pisa, 24 giugno – Conclusa la riqualificazione della palestra comunale di Ghezzano, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha tagliato il nastro legato all’ultimazione dei lavori che, di fatto, hanno completamente rinnovato l'impianto sportivo dal punto di vista strutturale. Presenti alla cerimonia, tra le molte autorità, anche il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Andrea Pieroni, il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, che ha fatto gli onori di casa insieme all'assessore allo Sport e impiantistica sportiva Roberta Paolicchi, il presidente del GMV Luca Benedettini, il presidente della Polisportiva Ghezzano Riccardo Lorenzi e i ragazzi della formazione under 17 del GMV Basket, appena laureatisi campioni regionali.

I LAVORI - La riqualificazione dell’immobile, sostanzialmente finanziata dalla regione, con un cofinanziamento del comune, ha trovato attuazione partendo dal tetto, con la rimozione dei vecchi manufatti a favore della realizzazione del nuovo manto di copertura e con l'installazione di un parapetto anticaduta per l’effettuazione in sicurezza delle successive operazioni di manutenzione in copertura. L'imbiancatura di tutti i locali interni, l'asfaltatura e l’illuminazione del piazzale antistante la palestra hanno completato i lavori.

UNDER 17 – Tra i festeggiamenti, non sono mancati i riconoscimenti per i ragazzi della formazione under 17 biancoverde, freschi campioni regionali silver sotto la guida di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Matilda Benedettini.