Opposizione contro la ciclopista: "Non è sicura, soldi spesi male"

POPPIAttacco dell’opposizione sulla nuova ciclopista della Bora a Poppi. Il gruppo Poppi nel Cuore, coordinato dall’ex sindaco Carlo Toni, contesta tempi e modalità dell’opera realizzata dalla giunta Lorenzoni. "E’ stata completata con fondi della Regione Toscana destinati ad altri tracciati - dicono - e non è coerente con gli interventi precedentemente condotti per lo sviluppo cicloturistico del territorio e, soprattutto, non garantisce adeguati standard di sicurezza ai ciclisti". Nel complesso iter di diramazione della ciclopista dell’Arno e delle sue varianti, il precedente sindaco Carlo Toni era riuscito a ottenere un finanziamento regionale di 112.000 euro per portare il tracciato fino a Casa Basagna e per collegarlo con la passerella sul fiume Arno attraverso un nuovo marciapiede che avrebbe condotto sulla sinistra idrografica in piena sicurezza e senza dover ricorrere all’installazione di semafori. "Questo progetto, già approvato e finanziato, è stato poi modificato dalla giunta Lorenzoni con delibera n.61 del 26 maggio - spiega Carlo Toni - La scelta dell’attuale sindaco è stata, infatti, di non realizzare il marciapiede di collegamento alla passerella sul ponte e di destinare oltre 75.000 euro per il progetto di una bretella laterale alla ciclopista in una nuova direzione, la Bora, che conduce all’innesto con la sp 65. Questo tracciato termina però in un quadrivio con viale dei Pini, via Pratomagno e via Becarino dove sono attualmente assenti percorsi ciclabili e marciapiedi di collegamento con Casa Basagna e, di conseguenza, i cicloturisti saranno ora costretti a percorrere strade non in sicurezza e ad alta frequentazione. Tale intervento, dunque, richiederà future ulteriori risorse per collegare i quattrocento metri che dividono le due ciclopiste ora esistenti".E su questa tematica Poppi nel Cuore ha presentato un’interrogazione. "Non contestiamo la realizzazione di nuovi tracciati di diramazione dalla ciclopista - continua Toni - ma il fatto che fosse stato prima necessario completare l’intervento previsto su Casa Basagna e il collegamento con la ciclopista dell’Arno e, solo in un secondo momento, sviluppare ulteriori percorsi. Potevamo avere un’opera finita e sicura, invece ci troviamo ora con interventi parziali dove cittadini e turisti saranno costretti a percorrere anche tratti di strada pericolosi".So.Fa.