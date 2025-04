Nasce Piccole gite per grandi scoperte. Così gli studenti scoprono la nostra città

Nasce "Arezzo a piccoli passi. Piccole gite per grandi scoperte". Grazie alla proposta del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Federico Rossi, prende corpo una nuova progettualità per le scuole dell’infanzia municipali: la messa a disposizione da parte del Comune di un fondo al quale scuole possono attingere per organizzare tour dedicati alla scoperta dei luoghi più significativi della nostra città.

Gli obiettivi sono molti: permettere alle scuole di organizzare delle piccole escursioni potendo di contare sul supporto economico dell’amministrazione e quindi senza alcuna spesa per le famiglie, incentivare le scuole municipali a far conoscere la città alle bambine e ai bambini considerando questi percorsi ad alto significato identitario ed inclusivo, considerare il territorio parte integrante del percorso educativo.

Le uscite didattiche hanno una funzione importante nella formazione dei bambini – commenta Rossi. - Questo progetto dimostra come l’amministrazione comunale rivesta un ruolo fondamentale nell’estendere l’azione integrata scuola-territorio. L’impegno è quello di stare al fianco degli istituti e delle famiglie per contribuire alla qualità del tempo trascorso a scuola, dando la possibilità ai bambini di vivere a pieno queste esperienze formative, ampliando i propri orizzonti e confrontandosi con la cultura e la conoscenza della nostra città, senza che le difficoltà economiche diventino un ostacolo".

"Siamo convinti che è importante sviluppare fin da piccoli un sentimento di appartenenza per la valorizzazione del nostro patrimonio e per consolidare la centralità della cultura come leva educativa", ha spiegato la vicesindaco Lucia Tanti.