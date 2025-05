Merenda nell’oliveta, torna l’appuntamento tra natura e socialità

Sabato torna a Castiglion Fiorentino uno degli appuntamenti più attesi della primavera: la Merenda nell’Oliveta. L’iniziativa, promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio, di cui il Comune fa parte da alcuni anni, e di cui il sindaco agnelli era coordinatore regionale, si inserisce nel programma nazionale 2025 con il significativo tema "L’olio che unisce". In un anno segnato dal Giubileo e dal suo messaggio universale di pace, l’evento assume un significato ancora più profondo. L’olivo, simbolo millenario di armonia e fratellanza tra i popoli, diventa il cuore di un’esperienza che va ben oltre l’aspetto gastronomico. La merenda sarà infatti un’occasione per rallentare i ritmi frenetici, riconnettersi con la natura e riscoprire il valore del paesaggio olivicolo italiano, uno dei patrimoni più autentici del nostro Paese. L’edizione 2025 proporrà un pomeriggio immerso tra gli ulivi: non solo degustazioni di olio extravergine d’oliva e prodotti tipici locali, ma anche musica dal vivo, racconti, yoga, meditazione e momenti di convivialità. Ogni oliveta si trasformerà in un luogo d’incontro e dialogo, dove cultura, benessere e bellezza si fondono in un’unica esperienza multisensoriale e partecipativa. "L’olio rappresenta l’unione tra culture diverse e popoli che vivono in armonia, ma anche valori come il rispetto e la solidarietà" dichiara l’assessore alla Promozione del territorio Francesca Sebastiani. "È un’occasione per condividere, conoscere, riflettere", conclude Sebastiani. Il ritrovo è previsto alle 15.30 presso i Giardini Pubblici di piazza Matteotti. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori, per un pomeriggio all’insegna della lentezza, della natura e del gusto. Negli anni passati l’iniziativa è stata sempre accolta da una grande partecipazione sia di turisti che di castiglionesi.