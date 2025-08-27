Max Giusti esalta Sansepolcro: "È un luogo meraviglioso"

SANSEPOLCRO "È un onore per me portare lo spettacolo ‘Bollicine’ nella meravigliosa cornice di Sansepolcro, un paese incredibile che racchiude dentro di sé opere meravigliose come la Resurrezione di Piero della Francesca, ma anche colleghi come Valentina Lodovini. Lo spettacolo è un’esplosione di risate, irriverenza ed energia. Vi aspetto numerosi sabato 30 agosto in Piazza Torre di Berta a Sansepolcro, per una serata di risate e pensieri, da fare insieme, che è sempre bello!". Parola di Max Giusti. Dunque, un altro bel messaggio è giunto a Sansepolcro, con autore il noto comico romano e a indirizzo de "I Citti del Fare", organizzatori di Berta Music Festival, la rassegna pronta per andare in scena che, nonostante sia ancora alla quarta edizione, è già diventata una bella realtà e l’appuntamento clou dell’intero cartellone estivo, che gode della sponsorizzazione di prestigiose aziende della zona. Lunedì si è tenuta la presentazione a Palazzo delle Laudi ed è stato il presidente de "I Citti", Giuseppe Carbonaro, a informare i presenti del messaggio di Giusti. Prima di lui, ad aprire il festival nella serata di venerdì prossimo sarà Cristiano De Andrè, poi domenica 31 sarà la volta di "Canzonissima" e lunedì 1° settembre l’epilogo con Alex Britti sul palcoscenico di piazza Torre di Berta.

"Il festival va oltre lo spettacolo, è un’occasione per rafforzare l’identità culturale della nostra città, per valorizzare piazza Torre di Berta come palcoscenico naturale e per creare un indotto significativo per l’economia locale. Ringrazio i giovani dell’associazione ‘I Citti del Fare’ per l’entusiasmo e la competenza con cui portano avanti un progetto che dà prestigio a Sansepolcro e a tutta la Valtiberina", ha detto il sindaco Fabrizio Innocenti. L’assessore alla cultura Francesca Mercati, a sua volta, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e giovani: "Il Berta Music Festival dimostra come la sinergia tra creatività giovanile, sostegno delle istituzioni e partecipazione della comunità possa dare vita a un evento di grande qualità e richiamo. È un festival che non solo intrattiene, ma promuove la città a livello regionale e nazionale". I biglietti per le quattro serate sono già disponibili in prevendita sui canali ufficiali de "I Citti del Fare".

C.R.