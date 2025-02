È ancora allarme lupo. Un branco a Vitiano: ‘Situazione critica’

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Un branco di otto lupi è stato avvistato nelle campagne di Vitiano Vecchio, frazione del comune di Arezzo, a circa un chilometro dalla Strada Regionale 71 e in prossimità dei centri abitati. La segnalazione proviene da un video diffuso dal Comitato “Emergenza lupo Arezzo”, girato da un cacciatore locale, che ha immortalato il gruppo di animali nella notte del 18 febbraio 2025 alle ore 00:51.

Nel filmato, i lupi si muovono con cautela, fermandosi per alcuni istanti prima di riprendere il cammino. L’avvistamento è stato immediatamente segnalato a «Wolf Alert«, un’operazione di monitoraggio permanente avviata dallo stesso Comitato per raccogliere dati sulla presenza del lupo nel territorio aretino. Secondo i promotori dell’iniziativa, le segnalazioni si stanno moltiplicando, confermando una presenza sempre più diffusa della specie nella provincia. Il sistema «Wolf Alert« raccoglie informazioni dettagliate su ogni avvistamento, incluse data, ora e coordinate geografiche, supportate da documentazione fotografica e video. L’obiettivo è la creazione di un dossier costantemente aggiornato che documenti non solo la presenza dei branchi e dei lupi in dispersione, ma anche episodi di predazione, incidenti stradali, ritrovamenti di carcasse e persino eventuali aggressioni alle persone.

"La provincia di Arezzo conta più lupi dell’intera Svizzera e il doppio di quelli presenti nel Parco di Yellowstone”, si legge in un comunicato del Comitato, che sottolinea come la situazione stia diventando sempre più critica.

SZ