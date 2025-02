"Emergenza" lupo in consiglio comunale. Carlettini: "La Regione faccia censimento"

AREZZOL’emergenza lupo ieri ha trovato spazio tra i banchi di palazzo Cavallo in occasione del consiglio comunale. Il tema è stato posta all’attenzione dell’aula da Vittorio Giorgetti, per capire se di emergenza si deve parlare: "È sorta un’associazione che pare faccia riferimento a brumose suggestioni in grado di trasformare, ancora oggi, il lupo in un essere demoniaco. Nella foga di rievocare certi scenari, alcuni propongono seriamente di uccidere i lupi stessi. Tale realtà è molto attiva, al fine di perseguire la sua opera di convincimento evita il contraddittorio e alle sue iniziative si distingue la presenza del vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Casucci. Chiedo alla giunta se è a conoscenza di una presunta ‘emergenza’ lupo, parola che trovo peraltro fuori luogo, sulla base dei dati, delle predazioni, delle carcasse rinvenute e quali misure intende adottare per prevenire problemi dovuti alla concomitante presenza di questi animali ed essere umani". E’ stata l’assessore Giovanna Carlettini a rispondere: "In merito alla diffusione di questa specie, sottolineo che l’ultimo monitoraggio è del 2016 e i dati ci dicono che la popolazione nel territorio comunale ammontava a 530 esemplari. Credo sia il momento di sollecitare la Regione, competente per la fauna selvatica, a promuovere un nuovo censimento. Non condivido il clima di allarme e paura che qualcuno vuole diffondere, anche tramite la parola ‘emergenza’, visto che mai si è verificato un attacco a un essere umano. Altri comportamenti destano semmai la dovuta attenzione e per questo stiamo facendo vari incontri con i proprietari di cani morsicatori per offrire nozioni per una loro corretta gestione e diffondere la giusta consapevolezza".