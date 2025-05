Lavori in città, modifiche a traffico e sosta da lunedì

Arezzo, 9 maggio 2025 – Lavori stradali da lunedì 12 maggio: fino a venerdì 16 maggio in orario 8:30 – 17:30 scatta il divieto di sosta con rimozione in via Pietro Leopoldo nei primi tre stalli a partire dall’intersezione con via Avvocato Fulvio Croce e nell’area di parcheggio con accesso da via Avvocato Fulvio Croce in corrispondenza del tratto di viabilità di cui al punto precedente.

Le adiacenti porzioni di marciapiede sono interdette ai pedoni. Dalle 8:30 di lunedì 12 alle 18:30 di martedì 13 maggio ancora divieto di sosta con rimozione in via Fiorentina nel tratto che va dall’intersezione con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola all’intersezione con via dell’Orciolaia e nel tratto che va dall’intersezione con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola al civico 146 con orario continuato.

Allo stesso tempo sono previsti il restringimento di carreggiata e il senza unico di circolazione con direttrice da San Leo verso il centro nel tratto che va dall’intersezione con via San Pergentino a quella con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola.

Nel tratto di via Fiorentina che va dall’intersezione con via dell’Orciolaia a quella con via San Pergentino, con direttrice dal centro a San Leo, l’accesso è consentito ai soli residenti. L’accesso a via Fiorentina lato San Leo sarà consentito solo per i veicoli che percorrono viale Giovanni Amendola.

Fino a mercoledì 21 maggio in orario 8:30 – 17:30, divieto di sosta con rimozione in via Benvenuti dall’incrocio con via Mochi a quello con via Santa Margherita e in via Fossombroni dall’incrocio con via Mochi a quello con via Santa Margherita. Attenzione anche al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Dalle 8:00 di lunedì 12 alle 17:00 di venerdì 23 maggio, 24 ore su 24, scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Buon Riposo in corrispondenza del ponte sull’Arno, nel tratto che va dal civico 14/D fino al termine della competenza comunale.

Dalle 8:30 di lunedì 12 maggio alle 17:00 del 3 ottobre, 24 ore su 24, ancora senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dal civico 19 di Antria al civico 42 di Antria Il Mulino, ad Antria Il Mulino dal civico 20 al civico 46, ad Antria dal civico 19 al civico 75/C, dal civico 43/1 al civico 75/C, dal civico 43/1 al civico 44/E.

Trattandosi di un cantiere di notevoli dimensioni, caratterizzato da lavorazioni progressive, è prescritta una sua lunghezza massima di 100 metri. Dalle 8:30 di lunedì 12 alle 18:30 di sabato 17 maggio, 24 ore su 24, viene istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati nei seguenti tratti di viabilità: via Ippolito Rossellini dall’intersezione con via Niccolò Copernico al civico 13 e via Niccolò Copernico dall’intersezione con via Ippolito Rossellini al civico 34/1.

Attenzione anche al restringimento della carreggiata all’altezza dell’area interessata dai lavori. Durerà fino a giovedì 29 maggio il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso tra i civici 10/A e 16 di Policiano e dal civico 10/A di Policiano al civico 28 di Policiano L’Oliveta in orario 8:30 – 17:30.