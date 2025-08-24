Lavori pubblici. Scontro aperto tra Pd e giunta

SANSEPOLCROPer l’amministrazione comunale si tratta di un normale avvicendamento nell’ottica della riorganizzazione della macchina comunale. Per il Partito Democratico, che sta all’opposizione, è invece un’ammissione di fallimento o quasi. Sotto lente la deliberazione numero 222 del 13 agosto scorso, nella quale la competenza dirigenziale dei lavori pubblici è passata a un altro professionista, mentre al precedente titolare è stata assegnata quella alla qualità urbana. "E dire che questa figura era stata scelta dall’attuale sindaco a inizio mandato – rimarca in una nota il gruppo consiliare Pd-InComune – per cui il passaggio non può che apparire come una bocciatura nella gestione delle opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".E nell’arrivare alla drastica conclusione, il Pd trova le motivazioni a supporto della sua tesi: "I cittadini lo sanno da tempo, vedendo cantieri infiniti, opere di scarsa qualità e poca funzionalità, senza una visione di città a guidare gli interventi". Sempre per il principale gruppo di opposizione, invece di assumersi la responsabilità politica di indirizzo e controllo, l’amministrazione scarica sul personale comunale il peso di scelte sbagliate: Il vicesindaco Riccardo Marzi (nella foto) sorride ironicamente: "Mi pare che questi non abbiano nemmeno capito il provvedimento, perché quanto abbiamo fatto è un avvicendamento che coinvolge i settori dei lavori pubblici, dell’ambiente e delle attività produttive. Pensare che l’amministrazione scarichi le responsabilità sul personale è poi assurdo: anzi, ringraziamo i tecnici per il loro operato".