La guerra a casa, l’inferno in A1. Famiglia ucraina spazzata via. Vede morire la moglie, lui è grave

Ma le ombre della morte si erano allungate fin dalla mattina in A1 per un esodo delle vacanze da libro nero. Un’auto è finita fuori strada alle prime luci dell’alba: un morto e un ferito grave è il bilancio della tragedia. La moglie è morta sotto gli occhi del marito, adesso ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena. Si tratta di una coppia di ucraini da tempo in Italia e ben inseriti in città. Il traffico lungo l’autostrada del sole è rimasto congestionato fino all’ora di pranzo: nelle prime ore della mattina le code hanno raggiunto i sette chilometri con pesanti ripercussioni anche sul tratto aretino dell’autostrada che mette in collegamento nord e sud del paese.

L’incidente si è verificato alle 5 di mattina di domenica, al km 399 dell’autosole in direzione sud, verso Roma: non era una delle giornate da bollino nero, riservate alle trasferte del sabato dei vacanzieri impegnati a raggiungere la meta delle ferie, ma ha lasciato lo stesso cicatrici profonde. Non è noto se la coppia stesse andando o meno in vacanza, fatto sta che l’auto su cui viaggiavano ha sbandato ed è finita fuori strada: l’impatto è stato violentissimo.

La dinamica è ancora da ricostruire nei contorni: a portare avanti gli accertamenti la polizia stradale di Arezzo. Ad avere la peggio è stata la moglie, viaggiava sul lato passeggeri, fianco a fianco del marito. Quando sono arrivati i soccorsi, i sanitari hanno provato il tutto per tutto. In A1 sono arrivate tre ambulanze: la Misericordia di Sinalunga, la Pubblica Assistenza di Torrita di Siena e dalla Misericordia di Rapolano Terme. I tentativi di rianimazione sono andati avanti per diverso tempo sul posto ma alla fine la donna non ce l’ha fatta.

Il marito è stato invece trasferito alle Scotte di Siena dove è arrivato in codice rosso, in gravissime condizioni. Non era cosciente. Dal policlinico senese filtra che l’uomo non sarebbe in pericolo di vita ma certo rimane in strettissima osservazione. Si tratta di una coppia di 59 anni, come dicevamo da tempo residenti in Italia. Nel loro Paese la guerra, ma qui hanno trovato l’inferno di un tratto di autostrada che ormai non regge più Lo scontro ha avuto gravi ripercussioni sul traffico autostradale in tutto l’Aretino, anche perchè siamo a pochi chilometri di distanza dal casello Valdichiana che è l’ingresso prediletto da tutti coloro che abitano nella vallata del Clanis. Tratto di A1 che è stato chiuso al traffico in direzione Roma con l’uscita obbligatoria proprio al checkpoint di Bettolle. Il traffico che si è accumulato lungo la principale arteria del paese ha raggiunto i 7 chilometri di coda fino a quando nel primo mattino, verso le 7 è stato riaperto, ma solo dopo che i vigili del fuoco hanno liberato la carreggiata e la fine dei rilievi da parte della stradale. Fino all’ora di pranzo la circolazione è andata avanti a singhiozzo per i tanti viaggiatori al volante. E siamo solo all’inizio dei weekend di fuoco dell’estate.

