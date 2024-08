Incidente mortale all’alba. Una vittima e un ferito sull’autostrada A1

Arezzo, 4 agosto 2024 – Tragedia in autostrada dove una persona ha perso la vita in un incidente stradale. Anche un ferito nello scontro avvenuto all’alba di stamani, 4 agosto, sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi verso Roma. Il tratto è stato chiuso alle 5:30 circa e riaperto poco prima delle 7.45. Registrati fino a sette chilometri di coda, in diminuzione, verso Roma Il sinistro, autonomo, è avvenuto all'altezza del km 399. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.