Arezzo, 18 giugno 2025 – Dalle 21:30 di oggi ecco la Simulazione di Gara che vede i giostratori misurarsi contro il Buratto con un unico tiro. Secondo l’ordine di carriera estratto, corrono prima le riserve dei quattro quartieri e a seguire i giostratori titolari.

Clicca qui per vedere la Giostra simulata in diretta su Teletruria con il patrocinio de La Nazione.

Regolamentazione e accessi

Sia per la Prova Generale, sia per la Giostra di sabato 21 giugno, saranno attive le consuete misure di sicurezza e controllo da parte del personale di sicurezza. Per quanto riguarda i residenti del centro storico, in particolare delle aree interessate dai divieti messi in atto in occasione della Prova Generale e della Giostra del Saracino, la disciplina che regola gli accessi all'area della manifestazione, è invariata. Entro giovedì 19 giugno ore 12.00, i residenti ai civici interessati dai divieti dovranno prendere contatto con l'ufficio Giostra del Saracino scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [email protected] comunicando i propri nominativi. Una volta arrivati ​​gli accessi alla piazza gli interessati saranno accompagnati ai civici indicati dal personale di sicurezza.

Si segnala inoltre che sia per la Prova Generale, sia per la Giostra del Saracino, via Albergotti sarà inaccessibile tra le 22.00 e le 24.00 in quanto luogo deputato allo stazionamento su strada dei cavalli, i residenti potranno muoversi regolarmente con il supporto del personale di sicurezza.