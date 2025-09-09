Kledi alla Maison della Danza. Il ballerino è una vera star Tv

Il ballerino e coreografo albanese Kledi è la star della prima masterclass di questo nuovo Anno Accademico de La Maison della Danza di Arezzo. Si aprono le iscrizioni per quello che si preannuncia un vero e proprio bagno di folla per l’insegnante piu’ amato d’Italia, con tantissime giovani ballerine proveniente da tutta la Provincia di Arezzo entusiaste di poter seguire la lezione di modern nella speranza di poter raccogliere anche un autografo o scattare un selfie.

Domenica 19 ottobre Kledi terrà presso la Maison della Danza in via Bernardo Tanucci, 24 ad Arezzo due lezioni da 90 minuti ciascuna dalle 10 alle 11.30 per il livello intermedio e dalle 11.45 alle 13.15 per il livello avanzato. Conosciuto ed ammirato anche da chi di danza poco o nulla sa, Kledi è senza dubbio uno dei grandi protagonisti della danza moderna nel nostro Paese. Ballerino, attore, coreografo, insegnante di danza e direttore artistico, entra giovanissimo all’Accademia Nazionale di Danza dove si diploma nel 1992. Nello stesso anno entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana dove ricopre, fin dall’inizio, ruoli solistici in balletti di repertorio quali Giselle, Lo schiaccianoci, Don Chisciotte e Dafni e Cloe.

La prima esperienza televisiva in Italia arriva nel 1996 e dall’anno seguente diventa primo ballerino in programmi di successo quali Buona Domenica e C’è posta per te. Diviene noto al grande pubblico come ballerino professionista e insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi. Da anni è impegnato nella divulgazione dell’Arte della Danza tenendo Stages e Workshop in tutta Italia. Un numeroso pubblico di allievi e professionisti segue da sempre le sue lezioni con passione ed entusiasmo percependo che per Kledi Kadiu la danza è da sempre una grande compagna di vita.

"Sono davvero molto felice che Kledi abbia accolto il mio invito. Per La Maison della Danza è un privilegio grande poter proporre uno stage modern con uno dei ballerini e coreografi più famosi in Italia. Due lezioni assolutamente da non perdere. E non posso che dire grazie in anticipo a tutte le ballerine che si iscriveranno allo stage - segnala Roberto Scortecci direttore artistico della scuola di danza aretina con sedi anche ad Ambra e Bucine - Non si tratterà di una semplice lezione e neppure di incontrare un insegnante famoso, bensì sarà l’occasione di vivere un’esperienza unica: l’opportunità di migliorarsi tecnicamente imparando nuovi metodi e diversi approcci a quei passi che credevi di conoscere così bene e che forse hanno bisogno di essere potenziati".

Info 339 1460968.