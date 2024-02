Jovanotti torna a casa e saluta i fan: "Grazie per l’affetto dimostrato"

È con l’immagine della vista della Valdichiana al tramonto dalle finestre della sua villa a Cortona che il Jova nazionale annuncia la dimissione dall’ospedale e il suo ritorno a casa. Il 16 gennaio scorso, infatti, Lorenzo Cherubini si era sottoposto ad un nuovo delicato intervento chirurgico per cercare di eliminare definitivamente un problema che non gli consentiva di camminare se non con le stampelle dopo l’incidente a Santo Domingo in bicicletta che gli era costato una frattura del femore e della clavicola. "Ci tengo moltissimo a ringraziarvi per i messaggi che ho ricevuto – conferma il cantante cortonese - mi hanno fatto compagnia in questi giorni. È stato un intervento lungo e impegnativo arrivato dopo 6 mesi dall’incidente e dal primo intervento che non aveva risolto la faccenda. È andato bene, il professor Grappiolo con il suo team mi ha riaggiustato e rimesso tutto in linea. Adesso ho ancora la colla fresca e ci vorrà tempo e fisioterapia per consolidare tutto e ritornare a ballare ecc. Sono contento e sto bene al pensiero che ogni giorno sarà un giorno verso la fioritura". Durante la sua permanenza in ospedale, aveva ricevuto anche la gradita visita dei Negramaro raccontata sui social con una bella foto sorridente. In questa occasione Jovanotti raccontava di aver avuto la gioia di ascoltare in anteprima la canzone che la band porterà la prossima settimana a Sanremo. Lorenzo Cherubini nel suo ultimo post ha dedicato, un pensiero affettuoso a tutto il personale medico e alla sua compagna di vita Francesca. "All’ Humanitas di Milano sono stato accudito con grande attenzione e cura da parte di tutti, dai dottori alle infermiere fantastiche ai fisioterapisti del reparto ortopedico. Avere con me la Francesca ha reso tutto pieno di amore. Non ero abituato ad essere io quello bisognoso di cure, questo viaggio mi fa imparare molte cose. Questo messaggio è per ringraziarvi dell’affetto e dell’energia e per dirvi che non so quanto tempo ci vorrà prima di ritrovarci insieme in mezzo alla musica, ma ci ritroveremo e sarà pazzesco. Grazie e avanti tutta". Era il 16 luglio 2023 quando Jovanotti cadde dalla bici durante le sue vacanze estive. A settembre aveva confermato ai suoi fan di essere rimasto con "una gamba più corta dell’altra" Mesi di dura fisioterapia e la speranza di tornare a camminare.. Da lì a breve la decisione di sottoporsi ad un nuovo e risolutivo intervento chirurgico.

Laura Lucente