I Negramaro fanno visita a Jovanotti in ospedale: ‘Siamo venuti a portargli un po’ di amore’

Firenze, 20 gennaio 2024 - I Negramaro sono andati a trovare Jovanotti, che si trova in ospedale per l'operazione di ricostruzione del femore fratturato dalla caduta che ebbe sei mesi fa mentre era a Santo Domingo.

La band, tra i 30 big sul palco del prossimo Sanremo con "Ricominciamo tutto”, è andata a trovare l’amico che si trova all’Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione). “Otto ore di intervento e, da oggi, un passo alla volta torno in piedi”, ha scritto Jovanotti sui social, specificando di esser stato operato per ricostruire il femore non allineato correttamente. “Siamo andati a trovare nostro fratello Jovanotti - raccontano i Negramaro -. Siamo andati a portargli un po’ di amore fraterno, ma alla fine è sempre lui a lasciarti qualcosa di indescrivibile, qualcosa di cui sei tu stesso ad aver bisogno: l’energia di tutto l’universo, in un sorriso e in un abbraccio soli. Ti vogliamo bene, fratello! Non vediamo l’ora che sia musica e vita insieme, sul palco e fuori dal palco, ovunque sia… torna presto a splendere per tutti noi!”.

Sei mesi fa Jovanotti si trovava a Santo Domingo, ma per via di un incidente in bici si ruppe clavicola e femore. Venne subito ricoverato in una struttura del posto e, sempre via social, l’artista rassicurò subito i suo fan. Ma adesso è stato necessario un altro intervento, dato che “nonostante tutta la fisioterapia, il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente”, come riferisce il cantante.