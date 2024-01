Jovanotti in ospedale. Messaggio ai fan: "Operato al femore. Presto torno in piedi"

Ancora una foto da un lettino dell’ospedale ma ancora una volta un sorriso stampato sulla faccia. Lorenzo Jova quello non lo perde mai: anche dopo 8 ore di intervento per ricostruire il femore.

Sono passati 6 mesi da quel brutto incidente in bici del luglio scorso a Santo Domingo che costò al cantante cortonese clavicola rotta e femore fratturato in tre punti ma nonostante la riabilitazione per Lorenzo Cherubini è stato necessario tornare in sala operatoria. "Sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente".

Così il Jova direttamente dalla sua bacheca instagram, dalla quale fin da quello sfortunato 16 luglio ha costantemente tenuto aggiornato i suoi followers su quello che gli era capitato. D’altronde lo aveva già anticipato Jovanotti: "adesso ho una gamba più corta, non mi hanno allineato bene il femore", aveva detto Lorenzo ai microfoni di RaiRadio2 facendo riferimento all’operazione a cui venne sottoposto in Repubblica Dominicana a seguito della rovinosa caduta. Insomma, il ritorno sul palco per Jova dovrà aspettare, dispiace a tutti i fan e i concittadini che comunque - questo è l’importante - si augurano che il loro Jova si riprenda al 100%. "Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi", ha scritto Lorenzo. "Ci tengo a ringraziare moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno.". Poi vi racconto, promette ai fan. "Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto, grazie". Insomma, sempre con il solito ottimismo conclude, "da oggi stesso riprendiamo ill viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni.

Intanto scrivo canzoni". Sotto al post tanti i likes ma soprattutto i commenti di vicinanza espressi dai cittadini della città etrusca, gli stessi che lo vedevano spesso pedalare in campagna, ma anche dei vip come Roberto Parodi, Cesare Cremonini, Francesca Fagnani, Beppe Angiolini e tanti altri: tutti stretti attorno a Jova fino a quando potrà finalmente tornare sul palco a cantare.