Jovanotti in sedia a rotelle dopo l’incidente: "Non posso ancora tornare in aereo: rischio la trombosi"

Arezzo, 28 luglio 2023 – ”Non posso ancora tornare in Italia: dopo un’operazione così importante devo ristabilire la circolazione del sangue: non posso salire su un aereo, rischierei una trombosi...".

Jovanotti è ancora a Santo Domingo, dove poco meno di due settimane fa si è fratturato clavicola e femore in più punti dopo una caduta in bicicletta.

Il cantante residente a Cortona è stato operato e adesso sta meglio. Mentre prosegue la sua convalescenza, si è mostrato in una serie di video su Tik Tok in sedia a rotelle, viste le fratture alla gamba. Ha raccontato della sua convalescenza, rassicurando i propri fan.

Jovanotti è fiducioso sulla possibilità di tornare sul palco tra cinque mesi. Diversamente dovrà rimandare il Jova Beach previsto per la prossima estate.

Per il recupero, racconta ai suoi fan, "ci vorrà un po’ di tempo, ci vorrà qualche mese, facciamo cinque, per recuperare le funzioni al cento per cento. A gennaio devo essere pronto, possiamo farcela ma comunque navighiamo a vista. Se non dovessi essere in forma ve lo dico e rimandiamo. Però non credo, ce la possiamo fare. Volevo salutarvi tutti quanti - prosegue Lorenzo Cherubini - grazie ancora questa è la prima diretta su Facebook che faccio. Mi fate compagnia. Spero che per voi sia una buona estate. È un viaggio anche questo, soprattutto perché è andata bene, poteva andare meglio ma poteva andare anche molto peggio".

Il cantante stava facendo un giro lungo le strade dell’isola caraibica, ma non ha visto un dissuasore di velocità e ha perso l’equilibrio. Da qui la disavventura che ha raccontato lui stesso sui social, prima con un video dei soccorsi con l’ambulanza, poi dal letto dell’ospedale. "Stavo facendo un giro bellissimo, posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, ma sono caduto. Fa malissimo, fa un male bestiale", ha spiegato subito dopo la caduta, mentre i sanitari si preparavano a trasportarlo in ospedale. L’incidente gli ha provocato una frattura scomposta della clavicola e del femore in tre punti.

I chirurghi gli hanno applicato un chiodo in titanio nel femore e una placca sulla clavicola. "Fa un male bestiale - ha detto ancora il cantante in una delle dirette successive - è un’operazione piuttosto complessa, ma si recupera. Ci vorrà un po’ di tempo ma sono vivo e sto bene". La caduta è avvenuta nei primi giorni di vacanza. "Ho fatto un gran volo. Ma sono fortunato, è andata bene poteva andare peggio... ma anche meglio", ha aggiunto, prima di rassicurare tutti i suoi fan e ringraziare i dominicani. "Mi hanno soccorso con moltissima cura. Sono stati eccezionali", ha sottolineato.