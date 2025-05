ChiantiBanca, utile netto di 33 milioni. Significativo anche l’incremento dei soci

AREZZOL’assemblea dei soci di ChiantiBanca ha approvato all’unanimità il bilancio 2024 chiuso con un utile netto di oltre 33 milioni. Lo ha fatto nel corso di un’assemblea da ricordare, svoltasi alla Stazione Leopolda di Firenze, dove quasi duemila soci (fra presenti e deleghe) hanno espresso grande apprezzamento per i risultati conseguiti. Nell’evidenziare il sensibile miglioramento di tutti i più significati indicatori, sono stati particolarmente apprezzati i dati relativi all’utile netto cumulato fatto registrare nell’ultimo triennio (oltre 110 milioni, che diventano oltre 140 allargando al quinquennio) che ha ribadito lo stato di salute di ChiantiBanca rimarcandone la crescita e il rafforzamento patrimoniale. Importante l’incremento del numero di soci sia lato banca (oltre 33.500 soci, quinta Bcc a livello italiano: a inizio 2019 erano 26.900) sia per la Mutua (oltre 18.660 associati, prima mutua a livello italiano: a inizio 2019 erano 8.260), oltre ai due milioni erogati sui territori sotto forma di sponsorizzazioni, beneficenza, liberalità e rimborsi sanitari.

E nel pomeriggio ecco arrivare convegni e attrazioni di ogni genere, con l’eccezionale conduzione di Chiara Francini. Tanti eventi per parlare anche di intelligenza artificiale, sostenibilità e fonti energetiche. Tutti argomenti affrontati con relatori d’eccezione: Giulio Deangeli, neuroscienziato di 29 anni, cinque lauree in appena sei anni, un tipo che Forbes ha inserito tra i trenta "under 30" più influenti degli Stati Uniti; Valerio Rossi Albertini, fisico atomico molecolare del Cnr, conosciutissimo volto televisivo, docente di divulgazione della scienza all’Università di Roma; Silvia Moroni, 250mila followers su Instagram, conosciuta anche come "Parlasostenibile".