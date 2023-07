Jovanotti: “Una pedalata alla volta e torneremo a ballare”

Arezzo, 27 luglio 2023 – Dopo la rovinosa caduta dalla bici a Santo Domingo, una frattura scomposta della clavicola e del femore in tre punti, Jovanotti è stato operato e sta bene.

Il cantante toscano in un video su TikTok rassicura i fan: “Ciao Ragazzi, qui va sempre meglio. Piano piano inizio a fare un po’ di movimenti. Tornerò in Italia appena potrò prendere un aereo, c’è bisogno di tempo”. Seduto sulla sedia a rotelle, Jovanotti è ancora a Santo Domingo. “Torneremo a vederci, una pedalata alla volta”. Solare, come sempre, nonostante tutto