Scuola chiusa a Montescudaio: il sindaco fa appello a Giani

Montescudaio, 15 maggio – Una lettera inviata dal sindaco di Montescudaio Loris Caprai al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessora regionale Alessandra Nardini per informare sullo stato dell’arte della chiusura della scuola media dell’Istituto Comprensivo Italo Griselli, che ospita 90 alunni. La scuola è stata chiusa per problemi inerenti la staticità. «Scrivo a voi perché confido di poter ricevere tutto il supporto e l’aiuto necessario per affrontare uno dei momenti più difficili e complessi da quando sono stato eletto, per una delicata situazione che questa amministrazione comunale ha ereditato. Il 13 maggio sono stato costretto a decretare, con profondo disagio e sofferenza, l’inibizione delle attività scolastiche della scuola media di Montescudaio, una sospensione al momento temporanea delle attività – dal 13 al 17 maggio – per effettuare verifiche, ma che con tutta probabilità è destinata a portare alla chiusura definitiva del plesso scolastico, visti i gravi problemi di staticità riscontrati - così esordisce il sindaco Caprai nella missiva inviata al Presidente Giani e all’Assessora Nardini - La situazione è precipitata inaspettatamente con il sopralluogo di vigili del fuoco di Pisa, il cui intervento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Livorno che da tempo ha aperto un’indagine che interessa vari ambiti di attività comunali. Il verbale trasmesso dai vigili del fuoco ci ha costretto a decretare, di fatto, la chiusura. Chiudere la scuola è stata la decisione più difficile presa fino a ora ma andava fatto, per il bene degli alunni, delle loro famiglie e dei docenti». La missiva del sindaco Caprai a Giani e Nardini prosegue: «Ho chiesto aiuto e fatto ricorso ad ogni risorsa disponibile. Ho trovato, con la giunta comunale e la mia maggioranza, una soluzione in poche ore così da garantire il diritto allo studio dei ragazzi, la tutela dell’insegnamento e del corpo docente e gli interessi delle famiglie. Nei prossimi giorni saranno effettuate alcune prove tecniche di verifica di staticità dell’edificio che ospita le scuole medie e la direzione didattica, che si concluderanno entro sabato prossimo. In ogni caso, da lunedì 19 maggio i ragazzi della scuola media di Montescudaio, che sono oltre 90 provenienti anche dai paesi vicini di Guardistallo e Casale Marittimo, potranno riprendere le normali attività presso la scuola di Guardistallo che dispone di locali idonei ad ospitare tutti i ragazzi. Un paese senza scuola è destinato inesorabilmente a morire». L’appello del sindaco Caprai a Giani e Nardini entra nel vivo: «Mi appello a voi, alla vostra convinzione e sensibilità, a voi che sostenete con forza e portate avanti il concetto della “Toscana diffusa”, un modello di sviluppo che mira a valorizzare i borghi, le aree interne e le comunità locali, offrendo opportunità di crescita e sviluppo anche alle aree periferiche che spesso rischiano lo spopolamento, parte integrante del Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025. La giunta comunale ha deciso di fare ogni sforzo e procederà nei prossimi giorni a affidare la progettazione esecutiva della nuova scuola media di Montescudaio, per avviare il prima possibile l’iter per costruire una nuova struttura che riporterà le scuole medie e la direzione didattica in paese, facendo ricorso a risorse proprie di bilancio, mettendo a disposizione 180.000 euro per il progetto. Per fare i lavori abbiamo però bisogno di risorse che un piccolo Comune come Montescudaio non ha. Sono necessari 3.000.000,00/ 3.500.000,00 euro, una cifra enorme che solo la Regione può finanziare. Mi appello a voi, Presidente e Assessora: aiutateci a dare ai nostri ragazzi una nuova scuola, aiutateci a ricostruire un presidio di socialità e comunità, un centro per la vita di tutti».