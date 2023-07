Jovanotti, l'ottimismo dopo la rovinosa caduta, "Io penso positivo perché sono vivo"

Io penso positivo perché son vivo. Di certo non pensava alla rovinosa caduta a Santo Domingo in sella alla sua bicicletta quando Jovanotti incise il suo inno all’ottimismo. L’incidente poteva avere conseguenze ancora più serie e così adesso in un momento difficile, come la frattura di una clavicola e di un femore in tre punti, Lorenzo Cherubini non smette di guardare al futuro. Un infortunio serio nello sport può togliere una passione vitale. Farsi male, oltre che doloroso, è stressante, comporta tutta una serie di esami, visite e terapie. Ma Jova sa già che tornerà sui pedali e avrà a fianco la sua terra, una grande famiglia pronta a fare il tifo per lui.