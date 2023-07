Jova, saluti dall’ospedale "Intervento fatto, tutto ok Siete il mio antidolorifico"

di Luca Amodio

Tutto ok per Jova. Anche stavolta ne dà notizia Lorenzo di persona con una storia su instagram: "l’intervento è andato bene: ora ho dolore fortissimo ma passerà. Grazie davvero a tutti, il vostro affetto è un antidolorifico magnifico". E ora, come ha detto Jovanotti ieri l’altro: "un po ‘di riposo sì, ma poi si torna subito in movimento: prima si ricomincia e prima si guarisce". Un chiodo nel femore e una placca sulla clavicola ma chi lo ferma a lui? Alla fine tutto è bene quel che finisce bene, specie se si affrontano le "tegole" con il sorriso in bocca. Così ha fatto l’artista cortonese che anche nel luogo della "bastardissima caduta" non si è fatto prendere dal panico e dallo sconforto, nonostante gli fosse capitata proprio dall’altra parte dell’oceano, a Santo Domingo.

Jovanotti era lì in vacanza con la moglie, ospite di alcuni amici nella capitale della Repubblica Domenicana dove senza pensarci due volte aveva portato con sé la sua amata bici per fare un giro nell’entroterra. Ma ecco la disavventura, al terzo giorno della siesta: un dissuasore di velocità preso con troppa velocità e il gran volo mentre era in sella. Clavicola rotta e femore rotto in tre punti, dice la radiografia che comunque non toglie la forza d’animo a Jova che prende il telefono e, anche dal lettino dell’ospedale, aggiorna i suoi fan raccontando l’accaduto. "Poteva andare peggio, ma anche molto meglio". Un video selfie che sfiora le due milioni di visualizzazioni a cui se ne aggiungono altrettante degli altri contenuti pubblicati che testimoniano tutto l’affetto e il calore del suo pubblico.

Intanto sui social, su ogni piattaforma, post su post con l’augurio di pronta guarigione a Jova. Tanti messaggi, si legge sui social, arrivano anche dalla sua Cortona che auspica di rivedere presto Jova sulle due ruote a pedali sbucare dagli scorci della città etrusca.

Anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha mandato un messaggio di augurio a Lorenzo. "Sono dispiaciuto per l’accaduto ma sono convinto che il tuo carattere e la tua tenacia saranno determinanti per tornare al massimo in tempi celeri. Un caloroso abbraccio da parte mia e di tutti i cortonesi". L’ in bocca al lupo arriva anche dall’amico e "vicino di casa" Daniele Bennati, il Ct della nazionale ciclismo su strada, che sul suo Instagram ha pubblicato uno scatto con il cantante: "rimettiti presto Lorè", entrambi con outfit da ciclisti, un po’ come a dire, "torneremo a pedalare insieme". "L’ho sentito subito dopo l’incidente, ci siamo scritti e mi ha raccontato tutto: era abbastanza tranquillo anche se un po’ dolorante", ci racconta Bennati.