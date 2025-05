Arezzo, 15 maggio 2025 – Tanti appuntamenti, in Toscana, per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia da Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue). L’evento si terrà quest’anno dal 18 al 25 maggio e sarà declinato attorno al tema “Il cerchio dell’acqua”, ma le iniziative promosse dai sei Consorzi di Bonifica regionali, riuniti in Anbi Toscana, inizieranno già nei giorni precedenti e si protrarranno nelle settimane successive. Ci saranno gli incontri nella cornice di “Blu Livorno - Biennale del mare e dell’acqua”, momenti dedicati alle scuole, tra cui le premiazioni dei ragazzi che hanno partecipato a “Cronisti in Classe”, campionato di Giornalismo de La Nazione, occasioni di scoperta e svago sui fiumi, convegni sul tema dell’acqua e della sicurezza idraulica e molto altro ancora.

«Come ogni anno – spiega il presidente di Anbi Toscana, Paolo Masetti – la Settimana della bonifica è l’occasione per mostrare ciò che i Consorzi sono, per evidenziarne le attività e per essere vicini ai cittadini consorziati. Un momento importante di confronto e di incontro nei vari territori».

Blu Livorno

Diverse le iniziative che si svolgono nell’ambito di “Blu Livorno - Biennale del mare e dell’acqua” dove dal 14 al 17 maggio Anbi Toscana e il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa saranno presenti con uno stand dedicato. Il 16 maggio saranno due gli appuntamenti in programma nella città labronica. Il primo è il convegno “Il contributo del comparto agricolo alla resilienza idrica. Le best practices dei Consorzi di Bonifica ed i benefici (potenziali) del riuso delle acque reflue” (dalle 9.30 al Grand Hotel Palazzo) dove interverranno il direttore generale di Anbi Toscana Fabio Zappalorti e il presidente del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa Francesco Filippi. Lo stesso Filippi parlerà anche all’incontro “Monitorare per proteggere: la sfida delle coste. La capacità del territorio costiero di prevedere e monitorare i rischi climatici” (Accademia Navale) e “Strategie per il servizio di raccolta depurazione e riutilizzo delle acque e la sfida della neutralità energetica. Il nuovo modello di gestione previsto dalla direttiva acque reflue 3019/24” (Palazzo Pancaldi) in programma lo stesso giorno.

Cronisti in classe

I Consorzi sono inoltre coinvolti nella premiazione degli alunni delle scuole che hanno partecipato a “Cronisti in Classe”, campionato di Giornalismo de La Nazione di cui anche quest’anno Anbi Toscana è partner e che è rivolto alle quarte e quinte classi della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo grado. Le premiazioni si terranno: per il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, il 14 maggio al Cinema Goldoni di Viareggio, il 21 al Comune di Massa e il 22 nella chiesa di San Francesco a Lucca; per il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno il 15 maggio al Teatro Bolognini di Pistoia, il 21 maggio alla Camera di Commercio di Prato, il 22 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze e il 23 al centro La Vela - Margherita Hack di Empoli. Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno premierà gli studenti mercoledì 21 maggio alla Stazione Leopolda di Pisa e lunedì 26 al Museo Piaggio di Pontedera (Pi) mentre per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud le date sono fissate per il 14 maggio nella Sala Eden di Grosseto e il 29 al Pala Orlandi di Siena.

Tutti gli altri eventi

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha prosso oggi, martedì 13 maggio, al Palazzo Ducale di Lucca il convegno "Reti ecologiche e manutenzione gentile - Buone pratiche per il ripristino degli ecosistemi del territorio”. Sempre oggi per la Scuola Media Viani di Viareggio si è svolta una visita guidata al MuBI - Ecomuseo Bonifica irrigazione Biodiversità che sarà replicata giovedì 30 maggio (ore 10.30) per la Scuola media Ungaretti di Lucca. Sabato 17 maggio (ore 12) ecco invece l’inaugurazione della "Panchina Arcobaleno" nella sede del CB1 di Capannori, mentre il 12 giugno (ore 12) si terrà il taglio del nastro della “Panchina rossa” nella sede di Viareggio. Saranno tre gli incontri pubblici con le associazioni di volontariato sul tema "I corsi d'acqua sono un nostro bene comune, con la partecipazione cresce la sicurezza idraulica e ambientale del territorio”: lunedì 19 maggio (ore 17.30) alla Fattoria Urbana di Lucca; giovedì 22 (ore 17.30) al centro La Brilla di Massarosa (Lu); sabato 31 (ore 10) al Castello Malaspina di Licciana Nardi (Ms) in località Terrarossa. Venerdì 23 (ore 10) a Carrara sarà siglato il Patto di adozione del Fosso di Botria con Scuola media di Carrara, Associazione Consorzio Candia dei colli apuani e Vab Carrara, mentre il 27 maggio (ore 10) a Lucca sarà la volta del Patto di adozione del Fiume Serchio nel tratto di Ponte a Moriano con la Scuola Media di Ponte a Moriano, Associazione Croce Verde di Ponte a Moriano e Azienda agricola Il pollice Verde. Sabato 24 appuntamento con “Il sabato dell'ambiente”, evento partecipato di pulizia dei corsi d'acqua con le associazioni di volontariato che hanno adottato i corsi d’acqua in tutti i territori del Consorzio. Lunedì 26 maggio (ore 9) il Palazzo della Provincia di Massa ospiterà il convegno “Reti ecologiche e manutenzione gentile - Buone pratiche per il ripristino degli ecosistemi del territorio”. Ci sarà spazio anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con prove di emergenza presso le sedi consortili e impianti idrovori (martedì 20 e mercoledì 21) e corsi BLS-D nelle sedi di Viareggio e Massa (29 e 30 maggio).

Partiranno da Bibbiena (Ar) gli eventi del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno dove sabato 17 maggio (ore 10) è in programma “Acque e ingegni: viaggio lungo l'Archiano”, in collaborazione con comune Bibbiena, Ecomuseo del Casentino, UCM Casentino. Domenica 18 maggio sono due le iniziative previste. Alle ore 10 ritrovo in località Chiassa ad Arezzo per “Scopriamo e puliamo il nostro torrente”, in collaborazione con Legambiente Arezzo, Scout, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Associazioni di volontariato del Contratto di Fiume Abbraccio d'Arno. Nel pomeriggio, alle 16.30, sarà inaugurato il Museo delle Arti Umide (Arezzo, località Chiassa), in collaborazione con le comunità educanti delle frazioni della Chiassa, Giovi, Tregozzano, Legambiente Arezzo, Associazioni di volontariato del Contratto di Fiume Abbraccio d'Arno. Lunedì 19 dalle ore 21 a San Giovanni Valdarno, “Illuminiamo l'Arno”, in collaborazione con i sindaci del Valdarno. Sabato 24 (ore 19) a Capolona (Ar) sarà il momento di “Relax sull'Arno: yoga in acqua al calar del sole”. L’evento è preceduto da escursioni in canoa per grandi e piccini alla scoperta della vita e della storia del fiume. In collaborazione con Comune di Capolona, Pro Loco, Legambiente Arezzo, associazione T Rafting.

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno promuove per sabato 17 maggio (ore 8.30, ritrovo in Largo San Zanobi) a Scandicci (Fi) una passeggiata alla scoperta di opere idrauliche vecchie e nuove che regimano il deflusso delle acque dalle colline alla piana di Badia, accompagnati da un ingegnere del Consorzio di Bonifica (prenotazione obbligatoria al 3383952439 o via mail scrivendo all’indirizzo: [email protected]). Lunedì 19 maggio (ore 14.30) all’impianto Idrovoro di Castelletti, Signa (Fi), “Le opere idrauliche e di bonifica a difesa del territorio”, visita riservata agli studenti del corso di Progettazione idraulica della Laurea Magistrale in ingegneria Civile e del corso di Flood Risk della Laurea Magistrale in Geoengineering dell’Università di Firenze. Domenica 25 maggio (ore 16) nel Complesso delle Murate di Firenze andrà in scena lo spettacolo teatrale “Accadueò - otto piccole storie originali sull’acqua” di e con Vania Pucci (produzione Giallo Mare Minimal Teatro). Un evento a cura del Consorzio di Bonifica nell’ambito di “Firenze dei Bambini” a conclusione della Settimana della Bonifica 2025 e del progetto didattico “Percorsi d’acqua” realizzato con Librì - Progetti Educativi (età consigliata: 3-10 anni; informazioni e prenotazioni su www.firenzedeibambini.it).

Passando al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, sabato 17 maggio (ore 9) alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato (PI), si terrà il convegno "Acqua: criticità e risorsa. Modelli di sviluppo e sostenibilità per il futuro della società e dell’ambiente” evento di sensibilizzazione sul tema dell'acqua, sottolineando la necessità di ridurre gli sprechi e adottare comportamenti per contrastare il cambiamento climatico. Sabato 24 dalle 10 alle 16 spazio invece a "Educambiente in piazza 2025" in piazza dei Caduti a Cascina (Pi).

Infine le iniziative del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Sabato 17 maggio (ore 9) appuntamento per le scuole a Grosseto alla scoperta del fiume Ombrone e dei luoghi della bonifica con la partecipazione di circa 180 studenti. Inoltre, dalle 18 fino alla mattina successiva, sarà illuminata l’idrovora di Talamone e per tutta la settimana sarà illuminata l’idrovora a Casotto di Venezia (Grosseto). Mercoledì 21 maggio (ore 10), il Cb6 parteciperà come partner al Palio Rafting sul fiume Ombrone a Grosseto organizzato da Associazione Terramare e Uisp in cui sono coinvolte quattro scuole della città. Due gli appuntamenti con “Argini Fioriti”: giovedì 22 a Paganico (GR) che vedrà protagonisti circa 30 studenti; venerdì 23 a Buonconvento (Si) con 70 studenti. Domenica 25 (ore 10, Dopolavoro La Foce di Pienza) sarà invece la volta del Trekking in Valdorcia alla scoperta di alcuni luoghi della bonifica, organizzato insieme al Fai di Siena.