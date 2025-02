Tremendo incidente in A1: scontro fra tre camion, uno invade corsia opposta e si incendia

18:59

Gli itinerari alternativi

Come spiega Autostrade per l'Italia, "Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria ad Arezzo si consiglia di seguire le indicazioni per Badia al Pino-Pieve al Toppo, percorrere la superstrada Fano-Grosseto e rientrare in autostrada a Monte S. Savino. Percorso inverso per chi da Roma è diretto verso Firenze. Per le lunghe percorrenze che da Firenze sono dirette verso Roma, si consiglia di uscire ad Arezzo, seguire le indicazioni per Badia al Pino-Pieve al Toppo, prendere la SP327 in direzione Foiano e rientrare a Valdichiana, oppure anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettole SS326 e rientrare in A1 a Valdichiana".