Incidente in autostrada fra quattro auto, una si ribalta: lo scontro in A11

Pistoia, 15 febbraio 2025 – Paura in autostrada A11 nella notte tra venerdì e sabato. Erano circa le una quando c’è stato uno scontro fra quattro auto. E’ accaduto nei pressi del casello di Pistoia in direzione mare. Nell’incidente, una delle vetture si è ribaltata. Sono stati gli stessi automobilisti, usciti autonomamente dalle auto e feriti non gravemente, a chiamare i soccorsi.

Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco del comando di Prato, distaccamento di Montemurlo. Con loro anche la polizia stradale di Montecatini. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto e hanno recuperato, dentro le vetture, i beni personali degli automobilisti rimasti coinvolti nello scontro. Rallentamenti per il traffico, pur non essendo un’ora di punta.