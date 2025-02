Incidente in A11, cinque auto coivolte: paura tra Pistoia e Montecatini

Pistoia, 13 febbraio 2025 – Paura sulle strade toscane: cinque le auto rimaste coinvolte in un incidente accaduto sull’A11 Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e Montecatini. E’ accaduto nella mattinata di giovedì 13 febbraio. Si indaga sulla dinamica. Le cinque auto si sono scontrate dando vita a una paurosa carambola. Immediato l’intervento dei soccorsi, dopo le chiamate degli automobilisti.

L’incidente è accaduto in direzione mare e si sono immediatamente formate lunghe code, fino a quattro chilometri poi in aumento. Almeno uno dei veicoli risulta ribaltato. Non ci sono feriti gravi. Sono due gli assistiti in codice verde. L’incidente ha provocato diversi disagi agli automobilisti.

Autostrade per l’Italia ha subito proposto itinerari alternativi: “A chi viaggia verso Pisa, consigliamo di uscire a Pistoia e rientrare in autostrada a Montecatini Terme dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso”.

A intervenire, il 118 con diverse ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale, oltre al personale di Autostrade.