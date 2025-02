Incidente in autostrada nella notte, ferite due sorelline: grave quella di 12 anni

Firenze, 2 febbraio 2025 – Grave incidente in autostrada. È successo poco prima dell’alba, intorno alle ore 05:30, in A1 nella carreggiata sud da Firenzuola a Barberino di Mugello.

La dinamica

In base alle prime informazioni si è trattato di un violento tamponamento tra veicoli.

I feriti

Il padre e due bambine, una di 12 e l’altra di 14 anni – tutti passeggeri di uno dei veicoli coinvolti – sono rimasti feriti. La più grave è la bimba di 12 anni che ha riportato un politrauma nell’incidente ed è stata portata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Meyer di Firenze. Anche la sorella di 14 anni è rimasta ferita, seppur in condizioni meno gravi, ed è stata portata anche lei al Meyer. Il conducente, 29 anni, invece è stato portato dai sanitari del 118, in codice giallo in un altro ospedale, a Borgo San Lorenzo.

I rilievi della polizia stradale

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi e ricostruire la dinamica del grave incidente.