Inferno di fuoco e lamiere, A1 chiusa per una notte. Riaperto il tratto fra Arezzo e Monte San Savino

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Dopo una notte di lavoro per ripristinare la viabilità, è stato riaperto il tratto dell’autostrada del Sole tra Arezzo e Monte San Savino. Un terribile incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ha obbligato la chiusura dell’A1 fino alla mattinata di oggi, 21 febbraio. Intorno alle 6.30 appunto la viabilità è stata ripristinata, a seguito del super lavoro degli addetti di Autostrade per l'Italia in collaborazione con i vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale.

Un inferno di fuoco e lamiere sprigionato dalla collisione di tre mezzi pesanti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto infatti un camion, che viaggiava in direzione Roma, ne avrebbe urtato un altro finendo la folle corsa nella corsia opposta, quella in direzione Firenze, e poi contro il guard rail. Quest’ultimo trasportava un grosso macchinario mentre l’altro è un camion frigo carico di prodotti di tipo caseario. Parte della merce si è sparsa sull'asfalto e il tratto fra Monte San Savino e Arezzo, dal Km 368, è stato immediatamente chiuso per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Complesse le operazioni di ripristino delle barriere incidentate e della pulizia della sede autostradale e che ha visto impegnati tutta la notte uomini e mezzi della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia in collaborazione con i vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale. “Attualmente, in entrambe le direzioni il traffico transita su due corsie e non si registrano problemi alla circolazione”. E' quanto si legge in una nota di Autostrade per l'Italia.