PA Social, il Super Day alle Logge del Grano

Arezzo, 19 giugno 2025 – Appuntamento aretino giovedì 19 giugno per PA Social, la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale, presieduta da Francesco Di Costanzo.

Tiene infatti alle Logge del Grano il suo “Super Day”, l’imperdibile evento per i professionisti e gli appassionati della comunicazione digitale. La giornata si divide in due momenti chiave, entrambi ricchissimi: la mattinata è destinata all’assemblea nazionale dell’associazione, un’occasione di confronto per i membri della rete nazionale chiamati a decidere insieme gli obiettivi di sviluppo, e alla presentazione delle candidature per lo Smartphone d’Oro 2025, edizione del decennale, il premio che riconosce le migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione e servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti digitali, come web, social network, chat, metaverso e intelligenza artificiale.

L’assessore Monica Manneschi ha portato i saluti istituzionali: “la comunicazione digitale è uno strumento fondamentale per avvicinare le istituzioni ai cittadini, renderle più trasparenti, accessibili e partecipate. È anche un terreno in continua evoluzione, che richiede competenza, aggiornamento e visione.

Per questo giornate così sono preziose: perché permettono il confronto tra esperienze, la condivisione di buone pratiche e soprattutto la costruzione di una rete di professionalità che guarda al futuro”. Il pomeriggio culminerà proprio con la cerimonia di consegna del riconoscimento ma nel mezzo ci saranno tantissimi spunti e contributi, grazie alle esperienze di Comuni, Asl, Regioni e altre pubbliche amministrazioni raccontate da addetti alla comunicazione e da chi lavora sul campo.

E ancora: giornalisti professionisti, docenti universitari, manager e rappresentanti istituzionali come l’assessore Monica Manneschi toccheranno temi di grande attualità, dall’importanza della formazione e dell’aggiornamento costanti all’intelligenza artificiale, dall’uso dei social media nelle pubbliche amministrazioni in Italia alla nuova figura del social media e digital manager.

Alle 16, come accennato, il momento dello Smartphone d’Oro. Arezzo si trova a difendere il titolo di “campione in carica”, conquistato nel 2024 grazie alla campagna “Te me piaci poco”. Una vittoria che ha portato la città al triplete, dal momento che è venuta dopo le altre del 2020, grazie ai video in cui alcuni dipendenti in veste di “attori” presentarono le iniziative “smart” realizzate nei rispettivi ambiti di lavoro, e del 2022 a seguito del progetto “Nonni digitali”.

Quest’anno PA Social ha scelto una strada molto diretta: voto nella sola giornata del Super Day, dalle 10:40 alle 15:00, accedendo alla pagina: https://www.pasocial.info/smartphone-doro-2025/ L’intero evento andrà in diretta sui canali Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube di PA Social per chiudersi alle 17.