Svolta Palazzo Carbonati, smontati i ponteggi: nasce l’Hotel Prada

Arezzo, 17 luglio 2025 – Mette il turbo «l’hotel Prada». «Finalmente Palazzo Carbonati respira... grande emozione per tutti noi e per i residenti che finalmente riammirano un palazzo bellissimo». Con queste parole il profilo social di Discover Arezzo mette in mostra le foto di Palazzo Carbonati dopo il restyling esterno. Il prestigioso palazzo di via degli Albergotti, un tempo sede della Procura, che era stato acquistato dall’immobiliare di Patrizio Bertelli, torna ad essere visibile in seguito allo lo smontaggio dei ponteggi che lo coprivano. Dopo un anno dall’acquisto infatti, era partito il cantiere per il recupero di questo edificio storico che si trova nel cuore del centro storico aretino. A guidare il progetto, uno dei tanti, è Patrizio Bertelli, che punta a realizzare un hotel di lusso, di quelli di fascia molto alta, per intercettare un tipo di turismo che manca in città.

Lo stesso tipo di struttura ricettiva auspicata solo qualche giorno fa dall’art director della città Beppe Angiolini per Arezzo, dove appunto non ci sono hotel cinque stelle. I lavori in via Albergotti, erano partiti con la messa in sicurezza delle vecchie impalcature nell’autunno scorso, poi lo stop nel periodo dei mercatini di Natale. Con l’anno nuovo i movimenti al cantiere si sono intensificati, anche dopo l’acquisto dell’ex area Lebole. Inizia così a essere lunga la lista dei recuperi messi in piedi da mister Prada, che unisce l’operazione Amarcord verso la sua città di origine, agli affari della sua immobiliare. Due i ristoranti a cui ha dato nuova vita: la Buca di San Francesco e la Capannaccia, poi c’è l’edicola di piazza San Jacopo, il contributo per il restauro della facciata della Pieve, arrivato dopo quello degli anni precedenti per le mura della Fortezza.

Resta la grande attesa per il Caffè dei Costanti, mentre si cerca di definire una nuova gestione. Adesso dopo aver rimosso le impalcature, occhi puntati su via degli Albergotti, dove gli operai di Bertelli dovrebbero concentrarsi sul giardino e sulle finestre, oltre che sugli interni per ridare nuova luce a palazzo Carbonati. La possibilità è quella di vedere lo storico palazzo dell’ex Procura trasformato in una sorta di hotel Prada. Le tempistiche non sono definite, ma i lavori procedono.