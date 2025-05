"Geocaching ad Arezzo", avventura e orientamento a Villa Severi

Un pomeriggio di avventura e orientamento immersi nella natura. "Geocaching ad Arezzo" è un’innovativa iniziativa promossa dal gruppo scout Arezzo 14 dell’Agesci che oggi pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, permetterà di mettersi alla prova in un gioco di esplorazione adatto sia per le famiglie con bambini che per gli escursionisti più esperti.

L’appuntamento, a partecipazione gratuita, prenderà il via con il ritrovo a Villa Severi dove i partecipanti riceveranno una missione da completare alla ricerca di indizi e oggetti nascosti nelle verdi colline intorno alla città, con premiazioni finali per i team più veloci, creativi e determinati. "Geocaching ad Arezzo" sarà strutturato attraverso un doppio percorso con partecipazione individuale o di gruppo: una proposta più semplice sarà rivolta a famiglie e bambini con tappa tra gli angoli più belli del parco per divertirsi insieme in sicurezza, mentre una proposta più impegnativa è stata pensata per adulti pronti all’avventura con sfide più complesse e con indizi maggiormente nascosti.

Muniti di smartphone con gps e di cartina, gli esploratori dovranno leggere le coordinate, interpretare gli indizi e collaborare con il gruppo per superare gli ostacoli naturali e logistici disseminati lungo il cammino, avanzando così nella missione per arrivare per primi alla conclusione. La giornata sarà un’occasione per mettersi alla prova in un’esperienza all’insegna dell’avventura, coinvolgendo la cittadinanza in un gioco in cui vivere attivamente la natura e il territorio in modo originale e divertente.

I partecipanti dovranno indossare scarpe comode e abbigliamento adatto al movimento, portando con sé uno smartphone con gps attivo; per info e iscrizioni è possibile contattare il numero 333.5952152.