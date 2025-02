Maltempo Arezzo, due frane a Montevarchi

Montevarchi (Arezzo), 26 febbraio 2025 – Il maltempo colpisce anche Arezzo e provincia. Due frane sono state segnalate a Montevarchi. La prima, più corposa – fa sapere il Comune – si è verificata in via Arno a Levane, all’altezza di Acquaborra, con la conseguente chiusura al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il Ponte dell’Arno e l’Acquaborra. La seconda interessa la strada di Moncioni, all’altezza del bivio di Montemutati.

Sul posto è intervenuto il personale dell’ufficio tecnico comunale e la polizia municipale. Sono in corso i lavori di ripristino, per il momento la viabilità alternativa per chi deve salire o scendere da Moncioni, è il passaggio in direzione di Rendola.