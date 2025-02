Notte di maltempo: frazione isolata per una grossa frana, allagamenti e alberi caduti

Massa Carrara, 26 febbraio 2025 – Notte di maltempo in Toscana, con danni soprattutto in provincia di Massa Carrara. A causa delle insistenti piogge, una frana ha interessato la strada comunale per Vietina, attualmente chiusa al traffico. Da un post del comune di Montignoso, si apprende che la frazione si trova al momento isolata, ma sono in corso le operazioni per liberare almeno parzialmente la carreggiata con un primo ripristino della viabilità previsto entro il primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, la protezione civile e i tecnici comunali.

Frana a Vietina, strada chiusa e frazione isolata

Danni anche a Carrara e provincia. La sindaca Serena Arrighi fa sapere che la notte scorsa tra le 01:30 e le 3 sono caduti sul territorio circa 60 millimetri di pioggia. Si è così registrato l’innalzamento dei torrenti principali, Carrione e Parmignola, che però al moment sono già rientrati nei livelli di guardia.

Una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda l'intera Toscana e terminerà alla mezzanotte di mercoledì 26 febbraio

Sempre nelle prime ore di questa mattina si è registrato un allagamento in via Argine Destro, ad Avenza, dove squadre della protezione civile sono intervenute per aiutare una famiglia a liberare la propria casa dall’acqua, mentre si sono verificate due piccole frane tra Bedizzano e Codena e a Linara. Un albero è infine caduto nel parco di San Ceccardo, alla Fabbrica.

Al momento personale comunale, di Nausicaa e delle forze dell’ordine sono impegnati in nuove verifiche su tutto il territorio.