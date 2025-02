Ancora pioggia: in Toscana allerta gialla in tutta la regione, possibili temporali forti

Firenze, 25 febbraio 2025 – Scatta una nuova allerta gialla, dopo quella che aveva riguardato il nord della Toscana. Con il maltempo che non sembra dare tregua in questa prima parte di settimana alla Toscana. La nuova allerta è per rischio idrogeologico e riguarderà l’intera regione. Riguarderà tutta la giornata di mercoledì 26 febbraio. Prevista pioggia forte in particolare nella prima parte della giornata.

Una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda l'intera Toscana e terminerà alla mezzanotte di mercoledì 26 febbraio

Le previsioni meteo in Toscana

Nel pomeriggio le cose dovrebbero migliorare, ma le temperature scenderanno. Con la quota neve che scende a sua volta e partitrà dai 1200 metri.

Le previsioni meteo a Firenze

L’allerta gialla

La nuova allerta che riguarda tutta la Toscana sarà valida fino alla mezzanotte di mercoledì 26 febbraio. Ed è per rischio idrogeologico. Dunque per possibile innalzamento anche sensibile dei corsi d’acqua del reticolo minore. Il Lamma in particolare prevede “molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse fino alle prime ore della mattina, localmente a carattere di rovescio o temporale; successivamente tendenza a miglioramento con residue precipitazioni in Appennino e sui settori orientali. Quota neve in abbassamento fino a 1200 metri in serata in Appennino”. I venti saranno deboli o moderati.