Foto Antiquaria. Una domenica per appassionati

Arezzo diventa la capitale della fotografia "vintage". Accade due volte l’anno a primavera e ad inizio autunno grazie a "Foto Antiquaria". L’ppuntamento con l’evento nato nel 1986 e primo nel suo genere in Italia, sarà domenica 28 settembre con la storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che, giunta alla sua 78° edizione, torna nella cornice delle Logge Vasari.

Un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Dalle ore 8 alle 17, le Logge affacciate su Piazza Grande, accoglieranno circa quaranta espositori provenienti da ogni parte d’Italia che daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera.

Come la solito non mancherà una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico.

In una città che trova nelle arti il suo tratto più distintivo, Foto Antiquaria è un appuntamento imperdibile. Questa manifestazione, insieme alla celebre Fiera Antiquaria che si svolge ogni prima domenica del mese e sabato precedente, fa di Arezzo un punto di riferimento per il mondo dell’antiquariato e del collezionismo e offre l’occasione per scoprire uno dei centri storici più belli d’Italia dove, ovunque, si respira bellezza.

Foto Antiquaria propone due appuntamenti annuali, uno in primavera e uno a fine estate, ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche.

Un motivo in più per concdersi una gironata ad Arezzo e ammirarne lo straordinario centro storico, magari dedicando qualche scatto anche alle eccellenze storico artistiche che la città e il suo territorio presentano.

A.B.