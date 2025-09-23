Romizi (Verdi e Sinistra): "Con noi la Toscana sarà più solidale"

Domani il mercato di Sansepolcro sarà il punto di partenza di un confronto diretto tra cittadini e rappresentanti di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. L’iniziativa rappresenta un momento concreto di ascolto e partecipazione, per discutere le priorità della comunità e presentare le proposte politiche della lista, sarà presente il candidato Telio Barbieri, di Badia Tedalda.

Venerdì scorso è ufficialmente partita la campagna elettorale di Avs al Teatro Virginian. A guidare la lista il capolista Francesco Romizi, affiancato da un gruppo di donne e uomini impegnati da anni nella difesa dei diritti, nella tutela dell’ambiente, nella cultura e nel sociale: oltre a Telio Barbieri, Carla Capucci, Luca Tafi, Arianna Bartoli, Teresa Zammuto, Alessandro Baldi e Dory d’Anzeo.

"La nostra lista vuole essere un punto di riferimento per chi crede in una Regione più verde, più giusta e più solidale – ha dichiarato Romizi –. La nostra proposta politica è chiara: unire ecologia e diritti, senza lasciare indietro nessuno". Avs fonda la propria azione su giustizia sociale e ambientale, lotta alle disuguaglianze, difesa dei beni comuni e della sanità pubblica, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che metta al centro le persone e i territori. La lista si propone come alternativa concreta, con proposte precise per rafforzare i servizi pubblici, sostenere le comunità locali e promuovere una crescita economica equa e rispettosa dell’ambiente.

Nei prossimi giorni la campagna toccherà città e paesi in tutta la provincia con incontri pubblici, iniziative tematiche e momenti di confronto diretto con la cittadinanza. Avs chiama i cittadini a partecipare attivamente: "La vostra voce è fondamentale – sottolinea Romizi –. Venite a confrontarvi con noi, a far sentire le vostre priorità. Solo insieme possiamo costruire una Regione più equa, sostenibile e solidale".