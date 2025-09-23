Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Arezzo
23 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Romizi (Verdi e Sinistra): "Con noi la Toscana sarà più solidale"

Domani il mercato di Sansepolcro sarà il punto di partenza di un confronto diretto tra cittadini e rappresentanti di Alleanza...

Un momento dell’incontro con la deputata Elisabetta Piccolotti al teatro Virginian. Prosegue la campagna elettorale di Avs

Domani il mercato di Sansepolcro sarà il punto di partenza di un confronto diretto tra cittadini e rappresentanti di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. L’iniziativa rappresenta un momento concreto di ascolto e partecipazione, per discutere le priorità della comunità e presentare le proposte politiche della lista, sarà presente il candidato Telio Barbieri, di Badia Tedalda.

Venerdì scorso è ufficialmente partita la campagna elettorale di Avs al Teatro Virginian. A guidare la lista il capolista Francesco Romizi, affiancato da un gruppo di donne e uomini impegnati da anni nella difesa dei diritti, nella tutela dell’ambiente, nella cultura e nel sociale: oltre a Telio Barbieri, Carla Capucci, Luca Tafi, Arianna Bartoli, Teresa Zammuto, Alessandro Baldi e Dory d’Anzeo.

"La nostra lista vuole essere un punto di riferimento per chi crede in una Regione più verde, più giusta e più solidale – ha dichiarato Romizi –. La nostra proposta politica è chiara: unire ecologia e diritti, senza lasciare indietro nessuno". Avs fonda la propria azione su giustizia sociale e ambientale, lotta alle disuguaglianze, difesa dei beni comuni e della sanità pubblica, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che metta al centro le persone e i territori. La lista si propone come alternativa concreta, con proposte precise per rafforzare i servizi pubblici, sostenere le comunità locali e promuovere una crescita economica equa e rispettosa dell’ambiente.

Nei prossimi giorni la campagna toccherà città e paesi in tutta la provincia con incontri pubblici, iniziative tematiche e momenti di confronto diretto con la cittadinanza. Avs chiama i cittadini a partecipare attivamente: "La vostra voce è fondamentale – sottolinea Romizi –. Venite a confrontarvi con noi, a far sentire le vostre priorità. Solo insieme possiamo costruire una Regione più equa, sostenibile e solidale".

