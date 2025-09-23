Vecchi: "Ripartiamo da Pontida"

Il raduno annuale della Lega a Pontida ha richiamato anche quest’anno numerosi aretini, tra veterani del partito e giovani al loro battesimo politico. L’entusiasmo, pur in un contesto di presenze più contenute rispetto ai picchi del passato, era palpabile: per molti si tratta di un appuntamento irrinunciabile, un’occasione per confermare l’impegno e confrontarsi sulle sfide future del partito. Tra i partecipanti si percepiva un mix di esperienza e rinnovamento.

"Dalla provincia c’eravamo un po’ tutti, sostenitori, militanti ed eletti" ha spiegato Gianfranco Vecchi, segretario provinciale della Lega. "I veterani hanno portato con sé il bagaglio delle edizioni precedenti, mentre i più giovani si sono mossi con curiosità, pronti a farsi strada e a contribuire attivamente alla vita politica". La fusione tra vecchia guardia e nuove leve ha animato dibattiti vivaci, confermando la vitalità del movimento anche in una fase di numeri più contenuti.

"Sicuramente non è la Pontida di quando la Lega aveva il 30% come numeri di presenze. Questo è evidente, lo era anche a colpo d’occhio. Però si è dimostrato ancora un appuntamento importante" continua Vecchi. Sul palco, i leader hanno ribadito i temi storici della Lega: autonomia regionale, sicurezza e identità nazionale.