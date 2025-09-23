Arriva Giani per la lista dei riformisti

Domani, alle 9.30, la Casa dell’Energia di Arezzo ospiterà la presentazione della lista civica Casa Riformista a sostegno di Eugenio Giani, candidato presidente della Regione Toscana. Il capolista è Pier Guido Ciabatti, primario al San Donato, punto di riferimento accademico e politico della coalizione. La lista riunisce rappresentanti di diverse esperienze civiche e politiche, dall’area socialista a esponenti civici locali, con l’obiettivo di creare un’alleanza trasversale a sostegno della candidatura del governatore uscente. Caterina Mercati, Francesco Carbini, Sarbjit Kaur, Giovanni Grasso, Sonia Sodo, Rossano Cortini ed Elena Bianchi.

Tra i candidati aretini spiccano Giovanni Grasso, presidente dell’Ordine degli Infermieri, che porta la propria esperienza professionale al servizio della sanità e della comunità, e il consigliere della lista civica di San Giovanni, Carbini, volto noto del territorio. Non mancano rappresentanti femminili e giovani, tra cui Sarbjit Kaur, la terranuovese, attiva nel movimento dei consumatori e nella difesa dei diritti degli utenti. La Casa dell’Energia, luogo simbolo di innovazione e sostenibilità, farà da cornice a un incontro in cui i candidati illustreranno priorità e obiettivi: sanità, lavoro, scuola e contrasto all’astensionismo, temi chiave della campagna di Giani.

La lista vuole coniugare competenze professionali, impegno civico e sensibilità sociali, proponendosi come un’alternativa articolata al centrodestra e rafforzando il radicamento territoriale. La presentazione aretina segna un momento cruciale per Casa Riformista, che si mostra nella varietà delle adesioni, ribadendo l’intento di ascoltare e rappresentare le diverse esigenze dei cittadini in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.