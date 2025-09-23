Arriva Giani per la lista dei riformisti

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Arezzo
CronacaArriva Giani per la lista dei riformisti
23 set 2025
GAIA PAPI
Cronaca
Domani, alle 9.30, la Casa dell’Energia di Arezzo ospiterà la presentazione della lista civica Casa Riformista a sostegno di Eugenio Giani, candidato presidente della Regione Toscana. Il capolista è Pier Guido Ciabatti, primario al San Donato, punto di riferimento accademico e politico della coalizione. La lista riunisce rappresentanti di diverse esperienze civiche e politiche, dall’area socialista a esponenti civici locali, con l’obiettivo di creare un’alleanza trasversale a sostegno della candidatura del governatore uscente. Caterina Mercati, Francesco Carbini, Sarbjit Kaur, Giovanni Grasso, Sonia Sodo, Rossano Cortini ed Elena Bianchi.

Tra i candidati aretini spiccano Giovanni Grasso, presidente dell’Ordine degli Infermieri, che porta la propria esperienza professionale al servizio della sanità e della comunità, e il consigliere della lista civica di San Giovanni, Carbini, volto noto del territorio. Non mancano rappresentanti femminili e giovani, tra cui Sarbjit Kaur, la terranuovese, attiva nel movimento dei consumatori e nella difesa dei diritti degli utenti. La Casa dell’Energia, luogo simbolo di innovazione e sostenibilità, farà da cornice a un incontro in cui i candidati illustreranno priorità e obiettivi: sanità, lavoro, scuola e contrasto all’astensionismo, temi chiave della campagna di Giani.

La lista vuole coniugare competenze professionali, impegno civico e sensibilità sociali, proponendosi come un’alternativa articolata al centrodestra e rafforzando il radicamento territoriale. La presentazione aretina segna un momento cruciale per Casa Riformista, che si mostra nella varietà delle adesioni, ribadendo l’intento di ascoltare e rappresentare le diverse esigenze dei cittadini in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.

Elezioni RegionaliSanità