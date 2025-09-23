Scomparsa di Paola Casali. Sfilata di nuovi testimoni. Prestiti sospetti e bugie

di Fabrizio Paladino

A più di 14 anni dalla misteriosa scomparsa di Paola Casali, la Procura di Agrigento torna a scavare tra gli indizi mai chiariti. La donna, 49 anni, residente nel Milanese, sparì il 20 febbraio 2011 mentre si trovava a Licata per un breve soggiorno con il suo nuovo compagno. Da quel giorno non si sono più avute sue notizie. In questi giorni verranno ascoltati nuovi testimoni, ritenuti in grado di fornire dettagli utili a chiarire i tasselli mancanti di una vicenda che resta ancora oscura. Le circostanze della scomparsa, la relazione ambigua con il compagno di 67 anni residente da tempo a , i movimenti economici non giustificati e il vizio del gioco d’azzardo sono ora al centro dell’attenzione della Procura agrigentina. Le nuove indagini, riaperte nel 2021 grazie alla tenacia delle figlie Elena e Marika, stanno vivendo un’importante svolta. I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, su impulso della Procura, stanno procedendo all’ascolto di nuove persone informate sui fatti, nella speranza di fare finalmente luce su un caso che, per oltre un decennio, è rimasto avvolto nel mistero. Uno dei punti chiave su cui si stanno concentrando gli inquirenti riguarda il vizio del gioco di Paola Casali. La donna, secondo quanto riferito dai familiari, aveva sviluppato una vera e propria dipendenza dal bingo, che aveva messo a dura prova la sua stabilità economica e i rapporti con le figlie. Nonostante le ripetute suppliche delle due ragazze, Paola non era mai riuscita a smettere. Un altro elemento fondamentale dell’inchiesta è rappresentato da un prestito sospetto di 5.000 euro, ottenuto tramite una firma della figlia maggiore Elena, apparentemente all’insaputa di quest’ultima. La ragazza, dopo aver ricevuto una comunicazione dalla banca, si rese conto che la madre l’aveva indotta a firmare il documento con l’inganno, mentre si trovava già in Sicilia. La conferma arrivò direttamente durante l’ultima telefonata tra le due, avvenuta proprio nel pomeriggio del 20 febbraio 2011. In quell’occasione, Paola ammise che quei soldi erano destinati al suo nuovo compagno, e non a lei stessa. Un dettaglio che aumentò l’inquietudine della figlia, soprattutto perché la madre, al telefono, affermava di voler stare “tranquilla” per qualche giorno e che si sarebbe fatta risentire. Ma da quel momento sparì nel nulla. L’uomo con cui Paola si era recata in Sicilia è oggi indagato per omicidio, sebbene si sia avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio con i magistrati. Inizialmente, aveva perfino negato di conoscere la donna, salvo poi essere smentito dai tabulati telefonici che lo collocavano nella stessa zona, a Licata, proprio nel giorno della scomparsa. Messo alle strette, ha ammesso di conoscerla, ma ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale. Queste dichiarazioni contrastano con le prove raccolte, ed è proprio su queste contraddizioni che si stanno concentrando gli inquirenti.

Oltre al legame personale, Paola avrebbe versato negli anni diverse somme di denaro all’uomo, a riprova di una relazione basata, almeno in parte, su una dipendenza economica. Una dinamica che, unita alla fragilità economica della donna e alla dipendenza dal gioco, ha contribuito a costruire un quadro complesso e ancora pieno di zone d’ombra. Eppure, nonostante questi elementi, l’indagine fu in un primo momento archiviata. Nel 2021, però, la tenacia delle figlie ha spinto la Procura a riaprire il caso, portando a nuovi accertamenti tecnici e all’analisi più approfondita dei tabulati telefonici.