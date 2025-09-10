Fiamme in autostrada. Auto e camion bloccano il traffico

di Gaia PapiVALDICHIANADue incendi distinti hanno interessato l’autostrada A1 nel tratto della Valdichiana, provocando rallentamenti e disagi significativi per gli automobilisti. Il primo episodio si è verificato in direzione sud, nei pressi dell’uscita del casello di Valdichiana, quando un’auto ha improvvisamente preso fuoco.

La polizia stradale ha immediatamente bloccato il tratto interessato per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la carreggiata. Al momento non sono note le cause dell’incendio né se vi siano stati feriti, mentre il traffico ha subito rallentamenti significativi per diverse ore, con code che hanno raggiunto anche alcune centinaia di metri.

Poche ore dopo, sempre sull’A1, un camion ha preso fuoco al km 309, sempre in direzione sud. L’episodio ha provocato una lunga coda di circa tre chilometri, con rallentamenti progressivi e traffico in aumento.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario e polizia stradale, che hanno coordinato le operazioni di soccorso e garantito la sicurezza della circolazione, monitorando costantemente la situazione e agevolando il transito dei mezzi in emergenza.

Le operazioni di messa in sicurezza, comprese la pulizia della carreggiata dai detriti e dalla sostanza combustibile, hanno richiesto diverse ore, con traffico deviato sulle corsie di emergenza o su percorsi alternativi consigliati agli automobilisti. In serata la circolazione è tornata regolare, ma con pesanti ritardi accumulati soprattutto dai mezzi pesanti in viaggio lungo la dorsale appenninica.