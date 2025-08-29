Domenica vintage a Rassina: mercato, antiquariato e macchine d’epoca

CASTEL FOCOGNANODomenica secondo appuntamento a Rassina con il Mercato del tempo. Piazza Mazzini torna ad accogliere, dalle ore 10 alle ore 21 numerosissime bancarelle con antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: esposizione e vendita di mobili antichi, ceramiche, libri, dischi, riviste, fumetti, abbigliamento e accessori. Il mondo vintage e dell’antiquariato sarà affiancato anche da professionisti artigiani e del "fai da te". Saranno presenti espositori che provengono da tutta la Toscana e tantissimi appassionati, hobbisti o semplici curiosi che potranno cogliere ottime occasioni di acquisto e calarsi nelle memorie del passato.

Non mancheranno neppure stand con le eccellenze del Casentino: stand con formaggi, miele, salumi e prodotti locali e tipici del territorio. Si rinnova così l’appuntamento con una manifestazione ormai consolidata che, nel calendario degli eventi cittadini, si ripete ogni quinta domenica del mese.

In questa seconda edizione saranno esposte anche macchine d’epoca a cura del club "I ragazzi della ruggine" di Foiano della Chiana, sarà presente un angolo del "Barber Thempory e beauty" con servizio di barber e acconciature di Alessio Ginestrini titolare della Bottega Impero Progressivo Barber Shop Arezzo e Stefania Severi che offriranno il loro servizio di barber e acconciature ad offerta libera il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Istituto Casa Thevenin di Arezzo. Infine, l’intrattenimento degli Strongman, che offriranno attrazioni per adulti e bambini.

"È stato il coraggio di un’idea, una sfida, un’iniziativa unica in Casentino che mi auguro possa avere una ricaduta sull’intero territorio" dichiara Anna Lisa Vignali, con delega alle attività produttive per il Comune di Castel Focognano. Il prossimo appuntamento con questo mercato speciale sarà per domenica 30 novembre.

So.Fa.