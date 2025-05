Il centro storico e i tesori d’epoca. Una domenica con il mercatino

Inizia la stagione estiva. Sono attese centinaia di persone nel centro storico che domani, prima domenica del mese, sarà imbandito a festa per l’appuntamento col mercatino del piccolo antiquariato e dell’artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell’amministrazione comunale sanminiatese. Per tutta la giornata di domenica (dalle 9 alle 19) sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato al mensile appuntamento in centro storico; tra mobili, decoupage, oggettistica, collezionismo, curiosità, opere d’ingegno, ce ne sarà come sempre per tutti i gusti e per tutte le passioni.

E’ possibile trovare cose uniche del passato, come mobilia, giochi d’epoca, monete e arte rimasta per decenni nelle soffitte, anche abbigliamento. A causa del lavori in centro, che vanno avanti da gennaio – e interessano sia la piazza del popolo che tutta la via Conti, chiusa al traffico – l’evento sarà concentrato in altri luoghi.

Gli spazi che ospiteranno questi tesori sono i Loggiati di San Domenico e Piazza della Repubblica (conosciuta anche come Piazza del Seminario), alcuni degli angoli più belli e di rilevanza storica e artistica della città della Rocca federiciana e del tartufo bianco pregiato. L’amministrazione ricorda anche che dalle 16 di domenica primo giugno alle 5 di lunedì 2 giugno sarà attiva la zona a traffico limitato – controllata da varchi elettronici – nel centro storico. E’ questa già la vesrione estiva della ztl in città. Per info 057142745