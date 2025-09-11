Cronaca in scena. Caffè Criminale da Garlasco a Claps

I grandi casi di cronaca nera al centro di "Caffè Criminale" un progetto culturale unico nel suo genere che approderà per la prima volta ad Arezzo domenica 14 settembre. Un evento che unisce la profondità della riflessione alla potenza della narrazione, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente sui grandi casi di cronaca nera nazionale e internazionale. Ideato e diretto da Barbara Fabbroni, insieme a Fernando Maraghini ed Erica Pacileo, “Caffè Criminale” fonde narrazione, indagine, psicologia, criminologia e linguaggio cinematografico teatrale, trasformando il racconto del crimine in un momento di confronto culturale, partecipazione e responsabilità collettiva. In arrivo un giorno intenso di incontri, proiezioni e riflessioni. L’evento proporrà un talk con esperti - psicologi, criminologi, magistrati, giornalisti e professionisti della comunicazione - affiancati da proiezioni e talk per stimolare un dialogo profondo sui temi di giustizia, violenza e verità. Presenti Gildo Claps, fondatore e presidente Penelope Italia, fratello di Elisa Claps; l’avvocato Nicodemo Gentile di Penelope Italia; Gianluca Spina, esperto in comunicazione ex funzionario di Polizia; Mauro Valentini, giornalista e scrittore; testimoni e protagonisti di storie che hanno toccato le coscienze. A guidare il pubblico il giornalista, conduttore televisivo, speakers radiofonico, voce storica di Rds, doppiatore Fabio Camillacci. In ricordo di tutte le donne che hanno perso la vita, saranno presenti familiari di vittime di femminicidio, portavoce di un dolore che chiede ascolto e giustizia. A loro saranno dedicate un’installazione e visioni di frammenti della serie Per Elisa – Il caso Claps, prodotta da Rai Fiction per Netflix. Appuntamento a ingresso libero domenica al Teatro Vasariano, grazie alla collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour. Alle 16,30 sarà inaugurata l’installazione per le vittime di femminicidio poi la visione della serie Per Elisa-Il caso Claps. Alle 17 incontro con Gildo Claps e Mauro Valentini. Alle 21 con Gianluca Spina, si parlerà del caso Garlasco. L’evento è organizzato in collaborazione con Impresa Donna di Confesercenti e Pronto Donna.

A.B.