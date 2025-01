Maltempo, crolla un muro a Bibbiena. Strada chiusa

Bibbiena (Arezzo), 28 gennaio 2025 – Crollo a Bibbiena di un muro stradale in viale Turati dove il cedimento ha interessato diversi metri, come segnala il sindaco, Filippo Vagnoli, in un video pubblicato sui suoi canali social.

Il crollo del muro a Bibbiena (foto da pagina Fb Viabilità Casentino)

"Per fortuna non ci sono stati danni né a persone né a cose", spiega con dietro la strada invasa dalle pietre. "Siamo intervenuti subito", tra squadre comunali e quelle della Provincia anche se, per quel che riguarda le cause, "la situazione dovrà essere analizzata. Attualmente la strada è chiusa" ed è stata predisposta una viabilità alternativa.

"Stiamo lavorando per cercare di mettere in sicurezza il muro, togliere i detriti caduti e cercare di riaprire la strada in modo che già da stanotte, o domani mattina, ci possa essere un senso unico alternato in totale sicurezza" sia per le auto che i veicoli pesanti.