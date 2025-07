Anestesisti salvano uomo. Agnelli ringrazia

Un intervento tempestivo, svolto con coraggio, sangue freddo e grande professionalità. È così che tre medici anestesisti in servizio all’Ospedale "Santa Margherita" di Cortona – Sofia Falchi, Roberta Cardinali e Michele Gammarota – hanno salvato la vita a un cittadino castiglionese che, a seguito di un’operazione chirurgica, ha avuto gravi complicazioni. L’episodio risale a qualche settimana fa. I tre sanitari sono stati accolti a Palazzo San Michele dal sindaco Mario Agnelli, che ha voluto ringraziarli pubblicamente per il loro intervento decisivo. "Li ho voluti incontrare – ha dichiarato Agnelli – per esprimere il mio personale riconoscimento nell’affrontare quei concitati minuti con grande professionalità, coraggio e sangue freddo, rendendo quasi normale un evento straordinario". Un incontro che va oltre la semplice formalità istituzionale, diventando occasione per mettere in luce il valore e l’impegno della sanità pubblica, troppo spesso ricordata solo per le sue carenze. "Di solito è più facile parlare degli aspetti negativi – prosegue il sindaco – ma questa volta era doveroso sottolineare il merito di chi non si è arreso e ha agito con determinazione per salvare una vita". I tre medici, emozionati, hanno accolto con gratitudine l’iniziativa del primo cittadino, commentando all’unisono: "Queste occasioni fanno bene al cuore". "Sofia, Roberta e Michele hanno dimostrato cosa significa davvero essere medici – conclude Agnelli –. Si dirà che tutto questo fa parte del loro lavoro, ma per me non poteva passare inosservato. Questo gesto è un esempio concreto di dedizione, competenza e umanità: valori che meritano di essere riconosciuti e raccontati".