Veloce e violentissimo: nubifragio su Firenze in pieno gennaio, città in tilt. Cosa è accaduto

Firenze, 28 gennaio 2025 - Un nubifragio, una bomba d'acqua in pieno gennaio. Un periodo inconsueto per fenomeni di questo tipo ai quali purtroppo in Toscana ci siamo abituati. Ma quella di martedì 28 gennaio è stata una mattina atipica per la città in un clima non consueto per questo momento dell'anno. Con temperatura mite e precipitazioni notevoli. Cinquanta millimetri caduti in circa due ore. Il terreno non è riuscito a ricevere e dunque sono iniziati subito i problemi in città. Il sottopasso di via Mariti ad esempio è stato inondato e un automobilista è stato salvato. Il Mugnone è stato attraversato da una piena rapida e molto violenta ed è salito in poco tempo. Danni anche nel resto della Città Metropolitana. La Bolognese è stata invasa dai detriti. Problemi anche nell'Empolese Valdelsa.