La Fortezza si accende. Le suggestioni di Marini e la fisica di Schettini

Sarà la grande mostra antologica "Marino Marini. In dialogo con l’uomo" ad aprire oggi il vasto cartellone di eventi dell’estate aretina. Quello che comprende anche gli appuntamenti di musica, arte, spettacoli e incontri della nuova edizione dell’"Estate in Fortezza", rassegna ospitata da oggi al 22 agosto ad Arezzo e in partenza stasera con lo spettacolo di Vincenzo Schettini "La fisica dell’estate". E proprio la Fortezza è una delle due sedi della mostra di Marino Marini.

Negli ambienti del baluardo Mediceo lo spettatore può ammirare la produzione monumentale di Marino dove spiccano le Pomone, le Danzatrici, i Giocolieri e naturalmente i Cavalieri con il grande Cavaliere del 1949-50, un’opera di intensa potenza espressiva. Insieme ai Cavalieri, la mostra presenta i Miracoli in cui l’equilibrio perfetto creato in precedenza dall’artista si sfalda. Particolarmente emblematico Miracolo un’imponente scultura in bronzo del 1952 dove "l’idea parte fino a distruggersi" e "la scultura vuole andare in cielo, vuole bucare la crosta terrestre o vuole addirittura andare nella stratosfera", come scrive Marino.

Alla Galleria d’arte contemporanea di San Francesco il resto delle quasi cento opere tra dipinti e sculture dell’esposizione a cura di Alberto Fiz e Moira Chiavarini, con il coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi, che rimarrà aperta fino al 2 novembre.

La mostra è prodotta e organizzata dal Comune e dalla Fondazione Guido d’Arezzo, progettata dall’associazione culturale Le Nuove Stanze e Magonza con La Nazione media partner.

La monografica prevede appunto due percorsi integrati e un unico biglietto: il primo alla Galleria d’Arte Contemporanea con una serie di dipinti insieme a gessi e bronzi, il secondo in Fortezza con grandi sculture e opere monumentali. Un progetto, reso possibile dai prestiti provenienti dalle due istituzioni che rappresentano l’artista, il Museo Marino Marini di Firenze e la Fondazione Marino Marini di Pistoia.

Accanto all’arte in Fortezza prende il via stasera anche il cartellone estivo degli spettacoli. Sarà Vincenzo Schettini con "La Fisica dell’estate" a inaugurare appunto gli appuntamenti 2025 dell’Estate in Fortezza, rassegna ospitata da oggi al 22 agosto ad Arezzo. Il professore, musicista, youtuber e tiktoker, sarà protagonista alle 21.15 di un "one man show" dallo stile inconfondibile in grado di attrarre pubblico di ogni età raccontando la fisica in modo coinvolgente, tra esempi pratici, aneddoti ed esperimenti dal vivo.

Con un milione di follower su Instagram e tik tok, Schettini è il professore di Fisica che con il suo canale "La Fisica che ci piace", ha infiammato il web con video virali. Lo spettacolo La fisica dell’estate, è uno spin off di stagione del libro e dello show invernale. Prodotto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione, lo show live di Schettini ha l’obiettivo di "rendere la fisica un vero spettacolo" coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica e immersiva capace di stupire ed emozionare tutti.