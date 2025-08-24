C’è "Blues for Pino" in Fortezza. Le hit di Daniele coi suoi musicisti

Si chiama "Blues For Pino" ed è lo spettacolo in programma domani alle 21,30 alla Fortezza medicea di Arezzo. Nato da un’idea del chitarrista Osvaldo Di Dio, il progetto Blues For Pino dà nuova vita ai classici del blues di Pino Daniele, arricchendoli con il contributo dei suoi musicisti storici e ospiti di fama mondiale. L’obiettivo della band è quello di onorare e celebrare l’eredità musicale di Pino Daniele, mettendo in luce la sua profonda connessione con il blues, per far conoscere al pubblico la sua capacità unica di mescolare le sonorità tradizionali del blues con il calore e la vitalità della cultura napoletana. Da Je so’ pazzo a Nun me scuccià, passando per A me me piace o’ blues e Yes I know my way, ogni brano offre una nuova prospettiva sulla potenza e la profondità del blues di Pino Daniele. Le nuove interpretazioni, con passione e maestria musicale, catturano l’essenza dell’originale aprendosi a nuovi orizzonti espressivi. L’album Blues For Pino, celebra la ricchezza e la versatilità del blues di Pino Daniele con l’eclettismo dei suoi storici musicisti, che per la prima volta in più di 40 anni sono tornati in studio per registrare quegli stessi brani con un chitarrista cantante napoletano, Osvaldo Di Dio, che ha fatto della musica di Pino Daniele il suo faro e la sua guida alla ricerca di una sintesi di linguaggi musicali diversi, ma sempre saldamente ancorati al blues. I concerti della band sono un viaggio emozionante attraverso le radici del blues reinterpretato in chiave contemporanea. L’energia sul palco, l’interplay tra i musicisti e l’interazione con il pubblico creano un’atmosfera unica che celebra la vitalità e la risonanza eterna del blues di Pino Daniele. Biglietti su Ticketone.

A.B.