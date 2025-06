Cavriglia, ciclista cade con la bici: 41enne ferito, trasportato all’ospedale di Careggi

Cavriglia (Arezzo), 8 giugno 2025 – Un uomo di 41 anni è rimasto ferito in un incidente in bicicletta in località Pian dei Teri, un'area boschiva nel comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo. Questa mattina alle 10:32 sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Asl Toscana sud est, con l'elisoccorso Pegaso 1, i vigili del fuoco, il Soccorso alpino e un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini con infermiere a bordo. Il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice 2.